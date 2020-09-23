Руслан КОСТЫШИН: «Игра Лиги Европы покажет, чего Колос стоит на самом деле»

Наставник «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы против «Риеки».
«Риека» - бронзовый призер чемпионата, выиграли Кубок Хорватии. Думаю, командная игра у «Риеки» намного лучше, чем у «Ариса», у которого были индивидуально сильные исполнители».
«Никакого давления не чувствуем, не переживаем. Игра покажет, чего мы стоим на самом деле. Спокойно готовимся. Физическое состояние у нас хорошее. Особых нагрузок не было, было три дня на восстановление, чего вполне достаточно», - сказал Костышин.
Матч состоится в Хорватии, начало в 21:45.
Источник — ФК Колос Ковалевка
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