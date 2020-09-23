Харатин в основе, Зубков в запасе. Ференцварош Реброва играет в ЛЧ

«Ференцварош» в первом матче плей-офф Лиги чемпионов на выезде сыграет против норвежского «Мольде». Старт в 22:00.
Украинский наставник гостей Сергей Ребров определился со стартовым составом на игру. Место в основе получил Игорь Харатин, а вот Александр Зубков остался в запасе.
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Источник — Sport.ua
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