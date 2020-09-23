Тренер Вольфсбурга: «Десна – слаженная команда, которая мало пропускает»

Оливер Гласнер поделился ожиданиями накануне матча Лиги Европы

  • 23.09.2020 22:15
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Тренер Вольфсбурга: «Десна – слаженная команда, которая мало пропускает»
© ФК Вольфсбург. Оливер Гласнер

Главный тренер «Вольфсбурга» Оливер Гласнер поделился ожиданиями за день до матча против черниговской «Десны» в третьем раунде квалификации Лиги Европы:

«Мы смогли увидеть больше видеофрагментов по «Десне», чем было в прошлом раунде с «Кукеси». В чемпионате Украины команда уже провела три игры. Так что мы хорошо подготовлены и знаем своих соперников, как, наверное, знает нас и «Десна». Мы уважаем и хорошо разбираемся в украинском футболе, ведь в прошлом сезоне нам приходилось играть против двух украинских команд. Поэтому мы понимаем, что нам нужна очень хорошая игра, чтобы на шаг приблизиться к нашей цели – выйти в групповой этап Лиги Европы.

«Десна» – это слаженная команда, которая пропустила очень мало голов. Она хорошо защищается, ограничивает пространство и очень крепка физически. Впереди она играет с высоким нападающим, на которого быстро подает через фланги. Мы знаем, чего ожидать. Мы должны преодолеть эту оборону и найти слабое место, но также остерегаться контратак.

Кроме Понграчича, Мбабу и Уильяма, все игроки сегодня тренировались и находятся в хорошей форме. Приятно, что на данный момент я могу задействовать почти полный состав. В конечном итоге я выберу 11 игроков, которые произведут самое лучшее впечатление и дадут нам наибольшие шансы на победу».

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Источник — ФК Вольфсбург

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