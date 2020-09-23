Аполлон Лимасол
0:5
Лех
23.09.2020, FT

Василий Кравец остался в резерве. Лех забил 5 голов кипрскому Аполлону

Польский клуб уверенно вышел в 4-й раунд квалификации Лиги Европы

  • 23.09.2020 21:35
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Василий Кравец остался в резерве. Лех забил 5 голов кипрскому Аполлону
© ФК Лех. Василий Кравец

Сегодня, 23 сентября, состоялся матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Польский «Лех» вышел в 4-й раунд после того, как разгромил кипрский «Аполлон» (5:0). Украинский новичок польского клуба Василий Кравец всю игру оставался в резерве.

В 4-м раунде ЛЕ «Лех» сыграет против победителя пары «Шарлеруа» (Бельгия) – «Партизан» (Сербия).

Лига Европы

3-й отборочный раунд

«Аполлон» (Кипр) – «Лех» (Польша) – 0:5

Голы: Тиба, 42, 90+2 Ишак, 47, Камински, 58, Сикора, 81.

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Источник — Sport.ua

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