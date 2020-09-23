Василий Кравец остался в резерве. Лех забил 5 голов кипрскому Аполлону

Сегодня, 23 сентября, состоялся матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
Польский «Лех» вышел в 4-й раунд после того, как разгромил кипрский «Аполлон» (5:0). Украинский новичок польского клуба Василий Кравец всю игру оставался в резерве.
В 4-м раунде ЛЕ «Лех» сыграет против победителя пары «Шарлеруа» (Бельгия) – «Партизан» (Сербия).
Лига Европы
3-й отборочный раунд
«Аполлон» (Кипр) – «Лех» (Польша) – 0:5
Голы: Тиба, 42, 90+2 Ишак, 47, Камински, 58, Сикора, 81.
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Источник — Sport.ua
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