Президент Днепра-1: «Задача номер 1 нового тренера - выйти в еврокубки»

Юрий Береза был удивлен, что команда не вышла в Лигу Европы

  • 23.09.2020 20:11
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  • 2 комментария
Президент Днепра-1: «Задача номер 1 нового тренера - выйти в еврокубки»
© scdnipro1.com.ua

Президент «Днепра-1» Юрий Береза считает, что новый наставник команды Игор Йовичевич должен уже по итогам нынешнего сезона выйти в еврокубки.

- Смена тренера - всегда стресс для команды. Как и с чем из этой ситуации вышел «Днепр-1»?

- На самом деле этот стресс начался с «Колоса», вы прекрасно это знаете. Я очень уважаю Дмитрия Станиславовича Михайленко. Он внес огромный вклад в создание клуба, поставил игру команды. Все будет оцениваться в историческом контексте. Но наступил момент, когда мы не могли дать результат. К сожалению, Дмитрий Станиславович принял решение об отставке, и нам, соответственно, пришлось предпринимать действия. Нужен был человек, который отвечает философии и тому, что строилось три года, что происходит на стадионе. Кажется, мы угадали. Посмотрим. Только игра определяет успешность или не успешность тренера. А с Дмитрием Станиславовичем не хотелось бы расставаться навсегда. Все возможно, у нас все впереди, ведь мы - достаточно молодой клуб.

- Представляя команде тренера, вы повторили задачи на сезон. Цель остается неизменной?

- Для меня самым большим шоком было то, что мы не попали в еврокубки. Думаю, мы были бы там не худшими. Поэтому задача попасть в еврокубки - это цель №1. Все остальное будем смотреть в течение сезона. Мы еще должны пережить мировые вызовы в виде ковида. Мне бы хотелось, чтобы болельщики скорее вернулись на трибуны. Но вернулись туда, где на футбольном поле будет доминировать «Днепр-1».

- Судя по вашему общения с Йовичевичем, вы быстро нашли общий язык.

- Дело в том, что с момента начала переговоров мы находились на видеосвязи, много общались. Его дух и философия соответствует нашим. Посмотрим, все покажет время, газон и мяч. Если будет результат - все будет прекрасно.

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Источник — СК Днепр-1

(3 голоса)

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Комментарии
    janu0320
      janu0320, 23.09.2020 20:58
    +1
    ага, Михайленко уволился и за неделю хорвата подписали, а до этого переговоры с ним не вели, кому ты впариваешь берёзка.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 23.09.2020 20:57
    +1
    К сожалению, Дмитрий Станиславович принял решение об отставке, и нам, соответственно, пришлось предпринимать действия___вот не хорошо изображать дурочка.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 23.09.2020 20:58
    +1
    ага, Михайленко уволился и за неделю хорвата подписали, а до этого переговоры с ним не вели, кому ты впариваешь берёзка.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 23.09.2020 20:57
    +1
    К сожалению, Дмитрий Станиславович принял решение об отставке, и нам, соответственно, пришлось предпринимать действия___вот не хорошо изображать дурочка.
    Ссылка
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