Стало известно расписание матчей 1/16 финала Кубка Украины

Большинство матчей состоятся 30-го сентября

  • 23.09.2020 19:51
  • 1666 просмотров
  • 1 комментарий
Стало известно расписание матчей 1/16 финала Кубка Украины
© uaf.ua

Украинская ассоциация футбола опубликовала расписание матчей 1/16 Кубка Украины. Большинство игр состоится 30-го сентября.

30-е сентября

Горняк-Спорт - Днепр-1 14:00

Виктория - Мариуполь 15:00

Полесье - Минай 15:00

Верес - Николаев 15:00

Кривбасс - Нива Винница 16:00

Эпицентр - Агробизнес 16:00

Ворскла - Львов 17:00

Александрия - Ингулец 18:30

ВПК-Агро - Олимпик 18:30

Дату и время матчей «Прикарпатье» - «Колос» и «Десна» - «Рух» объявят позже.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 23.09.2020 19:58
    0
    Странно Александрия - Ингулец 18:30
    Почему Полиграфы дома? Потому что дерби?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.09.2020 19:58
    0
    Странно Александрия - Ингулец 18:30
    Почему Полиграфы дома? Потому что дерби?
    Ссылка
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