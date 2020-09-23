Стало известно расписание матчей 1/16 финала Кубка Украины

Украинская ассоциация футбола опубликовала расписание матчей 1/16 Кубка Украины. Большинство игр состоится 30-го сентября.
30-е сентября
Горняк-Спорт - Днепр-1 14:00
Виктория - Мариуполь 15:00
Полесье - Минай 15:00
Верес - Николаев 15:00
Кривбасс - Нива Винница 16:00
Эпицентр - Агробизнес 16:00
Ворскла - Львов 17:00
Александрия - Ингулец 18:30
ВПК-Агро - Олимпик 18:30
Дату и время матчей «Прикарпатье» - «Колос» и «Десна» - «Рух» объявят позже.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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