Ващук, Шевчук, Косовский и другие ветераны снова в игре в выставочном матче

В Черкассах в честь дня города, а также в честь украинских военных, которые участвуют в боевых действиях состоялся выставочный матч между ветеранской сборной Украины и командой «Черкасские казаки».

В сборной ветеранов под руководством Анатолия Демьяненко играли Вячеслав Шевчук, Вячеслав Ващук, Сергей Нагорняк, Виталий Косовский, Богдан Шершун, Олег Венглинский и другие известные в прошлом футболисты.

Основное время завершилось со счетом 4:4, а в серии пенальти выиграли ветераны со счетом 9:8.