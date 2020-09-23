Ващук, Шевчук, Косовский и другие ветераны снова в игре в выставочном матче

Ветераны сыграли в Черкассах

  • 23.09.2020 19:19
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Ващук, Шевчук, Косовский и другие ветераны снова в игре в выставочном матче
© avfu.org.ua

В Черкассах в честь дня города, а также в честь украинских военных, которые участвуют в боевых действиях состоялся выставочный матч между ветеранской сборной Украины и командой «Черкасские казаки».

В сборной ветеранов под руководством Анатолия Демьяненко играли Вячеслав Шевчук, Вячеслав Ващук, Сергей Нагорняк, Виталий Косовский, Богдан Шершун, Олег Венглинский и другие известные в прошлом футболисты.

Основное время завершилось со счетом 4:4, а в серии пенальти выиграли ветераны со счетом 9:8.

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Источник — Sport.ua

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