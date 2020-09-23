Гент – Динамо: прогноз на матч Игоря Гамулы

Игра состоится в среду, 23 сентября

  • 23.09.2020 18:31
  • 1780 просмотров
  • 0 комментариев
Гент – Динамо: прогноз на матч Игоря Гамулы
© twitter

Экс-тренер Закарпатья Игорь Гамула дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Гент» - «Динамо» Киев. Матч «Гент» - «Динамо» состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

«В первом матче последнего квалификационного раунда между собой встретятся бельгийский «Гент» и киевское «Динамо». Киевляне настроены очень серьёзно. Они давно не выступали на групповом этапе Лиги чемпионов.

С приходом Мирчи Луческу «Динамо» обрело себя. Здесь есть сразу несколько талантливых молодых футболистов, которые довольно скоро могут уехать в серьёзные европейские клубы. «Гент» тоже предельно мотивированный, ведь на кону очень большие деньги за выход в групповую стадию.

Мне кажется, что киевляне будут фаворитами, и у них больше шансов на успех. Исходя из этого, ставлю на победу «Динамо» с форой (0)», — сказал Гамула.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности