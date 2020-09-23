Гент – Динамо: прогноз на матч Игоря Гамулы

Экс-тренер Закарпатья Игорь Гамула дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Гент» - «Динамо» Киев. Матч «Гент» - «Динамо» состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

«В первом матче последнего квалификационного раунда между собой встретятся бельгийский «Гент» и киевское «Динамо». Киевляне настроены очень серьёзно. Они давно не выступали на групповом этапе Лиги чемпионов.

С приходом Мирчи Луческу «Динамо» обрело себя. Здесь есть сразу несколько талантливых молодых футболистов, которые довольно скоро могут уехать в серьёзные европейские клубы. «Гент» тоже предельно мотивированный, ведь на кону очень большие деньги за выход в групповую стадию.

Мне кажется, что киевляне будут фаворитами, и у них больше шансов на успех. Исходя из этого, ставлю на победу «Динамо» с форой (0)», — сказал Гамула.