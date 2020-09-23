Стяуа осталась всего с 9 игроками перед матчем ЛЕ из-за коронавируса

Румынский клуб попал в критическую ситуацию

  • 23.09.2020 18:28
  • 895 просмотров
  • 2 комментария
Стяуа осталась всего с 9 игроками перед матчем ЛЕ из-за коронавируса
© twitter.com/FCSBEnglish

Завтра, 24 сентября, «Стяуа» в третьем раунде квалификации Лиги Европы дома сыграет с чешским «Слованом» из Либереца. Перед матчем румынский клуб попал в крайне сложную ситуацию.

Из-за вспышки коронавируса в команде в распоряжении тренерского штаба осталось только 9 полевых игроков и 3 вратаря. У всех остальных игроков «Стяуа» положительные тесты на коронавирус.

Руководство клуба в срочном порядке ищет выход из ситуации. Одного защитника сегодня уже вернули из аренды. Также клуб рассчитывает сегодня подписать еще одного игрока. Изменения в заявку на матч Лиги Европы можно вносить за день до матча.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 23.09.2020 18:54
    +1
    А где дубль и юниоры команды?
    Ссылка
    Andrey Berest
      Andrey Berest, 23.09.2020 18:51
    +2
    вратаришки пусть валят в защите, бггг
    Ссылка
    Andrey Berest
      Andrey Berest, 23.09.2020 18:51
    +2
    вратаришки пусть валят в защите, бггг
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 23.09.2020 18:54
    +1
    А где дубль и юниоры команды?
    Ссылка
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