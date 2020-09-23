Стяуа осталась всего с 9 игроками перед матчем ЛЕ из-за коронавируса

Завтра, 24 сентября, «Стяуа» в третьем раунде квалификации Лиги Европы дома сыграет с чешским «Слованом» из Либереца. Перед матчем румынский клуб попал в крайне сложную ситуацию.
Из-за вспышки коронавируса в команде в распоряжении тренерского штаба осталось только 9 полевых игроков и 3 вратаря. У всех остальных игроков «Стяуа» положительные тесты на коронавирус.
Руководство клуба в срочном порядке ищет выход из ситуации. Одного защитника сегодня уже вернули из аренды. Также клуб рассчитывает сегодня подписать еще одного игрока. Изменения в заявку на матч Лиги Европы можно вносить за день до матча.
Источник — Twitter
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