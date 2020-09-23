Александр ПРИЗЕТКО: «Динамо будет не хватать Попова, Бурды и Тымчика»

Бывший форвард «Динамо» Александр Призетко поделился ожиданиями от поединка киевлян с «Гентом» в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

«В Бельгию «Динамо» отправилось без Попова, Бурды и Тымчика? Когда «Динамо» столкнется с хорошей атакой соперника, тогда это станет проблемой. Хотя, конечно, этих ребят будет не хватать. Но я бы сказал, что больше всего будет заметно отсутствие Тымчика, который в первых матчах сезона застолбил за собой место правого защитника. Будем надеяться, что Кендзера или Караваев без проблем заменять своего одноклубника.

Будет ли «Динамо» играть против «Гента» как против «Шахтера» и против АЗ? Против сильных соперников «Динамо» пока только так и может действовать, иногда огрызаясь, а иногда — нет. Результата киевляне добивались, но качество футбола в исполнении подопечных Мирчи Луческу было неудовлетворительным», — считает Призетко.

Первый матч «Гент» — «Динамо» состоится в среду, 23-го сентября, в 22:00 по киевскому времени.