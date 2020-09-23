Александр ПРИЗЕТКО: «Динамо будет не хватать Попова, Бурды и Тымчика»

Отсутствие защитников станет проблемой, когда киевляне столкнутся с хорошей атакой соперника

  • 23.09.2020 17:03
  • 465 просмотров
  • 4 комментария
Александр ПРИЗЕТКО: «Динамо будет не хватать Попова, Бурды и Тымчика»
© ФК Металлист 1925. Александр Призетко

Бывший форвард «Динамо» Александр Призетко поделился ожиданиями от поединка киевлян с «Гентом» в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

«В Бельгию «Динамо» отправилось без Попова, Бурды и Тымчика? Когда «Динамо» столкнется с хорошей атакой соперника, тогда это станет проблемой. Хотя, конечно, этих ребят будет не хватать. Но я бы сказал, что больше всего будет заметно отсутствие Тымчика, который в первых матчах сезона застолбил за собой место правого защитника. Будем надеяться, что Кендзера или Караваев без проблем заменять своего одноклубника. 

Будет ли «Динамо» играть против «Гента» как против «Шахтера» и против АЗ? Против сильных соперников «Динамо» пока только так и может действовать, иногда огрызаясь, а иногда — нет. Результата киевляне добивались, но качество футбола в исполнении подопечных Мирчи Луческу было неудовлетворительным», — считает Призетко.

Первый матч «Гент» — «Динамо» состоится в среду, 23-го сентября, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 23.09.2020 17:53
    0
    DSH88, 23.09.2020 17:25
    Ну вообще-то за Металлист 102 игры 27 мячей. Это во всех турнирах включая совок.
    Я про последний сезон
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.09.2020 17:37
    -2
    Брёвна позорные.
    Ссылка
    DSH88
      DSH88, 23.09.2020 17:25
    -1
    Андрей Овчаренко, 23.09.2020 17:13
    "но качество футбола в исполнении подопечных Мирчи Луческу было неудовлетворительным" фейспалм. Ни игрок и не тренер по большому счету. 12 матчей 0 голов за Металлист, зато критик чужих побед до хрена.
    Ну вообще-то за Металлист 102 игры 27 мячей. Это во всех турнирах включая совок.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 23.09.2020 17:13
    +1
    "но качество футбола в исполнении подопечных Мирчи Луческу было неудовлетворительным" фейспалм. Ни игрок и не тренер по большому счету. 12 матчей 0 голов за Металлист, зато критик чужих побед до хрена.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 23.09.2020 17:13
    +1
    "но качество футбола в исполнении подопечных Мирчи Луческу было неудовлетворительным" фейспалм. Ни игрок и не тренер по большому счету. 12 матчей 0 голов за Металлист, зато критик чужих побед до хрена.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 23.09.2020 17:53
    0
    DSH88, 23.09.2020 17:25
    Ну вообще-то за Металлист 102 игры 27 мячей. Это во всех турнирах включая совок.
    Я про последний сезон
    Ссылка
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