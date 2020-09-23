КАРИКАТУРА ДНЯ. Менди пинком выбросит Аррисабалагу из Челси

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 28-летним французским вратарем Эдуаром Менди, который проходит медосмотр в лондонском «Челси».

«Убрать Кепу с поля не всегда легко (Момани имеет в виду ситуацию в минувшем сезоне, когда Аррисабалага отказался меняться перед серией пенальти в финале Кубка лиги против «Манчестер Сити». «Челси» проиграл матч — прим. ред.).

Но Эдуар Менди может быть человеком, который сделает это для «Челси», — прокомментировал Момани свою новую работу.