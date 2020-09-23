Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Мы никого не боимся!»

Донецкий «Олимпик» начал подготовку к матчу с «Шахтером»

  • 23.09.2020 14:33
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Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Мы никого не боимся!»
© ФК Олимпик Донецк. Игорь Климовский

«Мы никого не боимся!», — такими словами от главного тренера донецкого «Олимпика» Игоря Климовского стартовало теоретическое занятие в конференц-холле базы в Счастливом.

23-го сентября, в среду, Климовский открыл цикл подготовки к игре против донецкого «Шахтера». Указав своим подопечным на главные особенности в игре «горняков», тренер представил план предстоящей тренировки.

По окончании теоретического занятия олимпийцев ожидал выборочный допинг-контроль и непосредственно сама тренировочная сессия.

После короткой разминки дончане получили нагрузку в виде фитнеса от Антона Дяченко и перешли к игровым упражнениям.

Новостью дня стал не только день рождения Ореста Лебеденко, но и долгожданное возвращение к тренировкам в общей группе капитана «Олимпика» Дмитрия Гришко.

Матч 4-го тура УПЛ «Шахтер» — «Олимпик» состоится в воскресенье, 27-го сентября, в 17:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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