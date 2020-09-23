Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Мы никого не боимся!»

«Мы никого не боимся!», — такими словами от главного тренера донецкого «Олимпика» Игоря Климовского стартовало теоретическое занятие в конференц-холле базы в Счастливом.
23-го сентября, в среду, Климовский открыл цикл подготовки к игре против донецкого «Шахтера». Указав своим подопечным на главные особенности в игре «горняков», тренер представил план предстоящей тренировки.
По окончании теоретического занятия олимпийцев ожидал выборочный допинг-контроль и непосредственно сама тренировочная сессия.
После короткой разминки дончане получили нагрузку в виде фитнеса от Антона Дяченко и перешли к игровым упражнениям.
Новостью дня стал не только день рождения Ореста Лебеденко, но и долгожданное возвращение к тренировкам в общей группе капитана «Олимпика» Дмитрия Гришко.
Матч 4-го тура УПЛ «Шахтер» — «Олимпик» состоится в воскресенье, 27-го сентября, в 17:00 по киевскому времени.
Источник — ФК Олимпик Донецк
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