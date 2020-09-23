БАБИЧ: «Если парень не хотел работать, то старшие и по ушам могли дать»

Бывший тренер «Мариуполя» признался, что закрывал глаза на подобные моменты

  • 23.09.2020 14:14
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БАБИЧ: «Если парень не хотел работать, то старшие и по ушам могли дать»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Бывший главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич рассказал, трудно ли было управлять демотивированной молодежью «Шахтера», которую отправляли в аренду в мариупольский клуб.

«Такие случаи у нас были. Конечно же, пытались говорить и объяснять, что это нужно, прежде всего, футболисту. В этом и вся сложность работы с таким игроками, от того и травмы случаются на ровном месте. Кстати, у нас был именно такой случай, когда «непростой» футболист на ровном месте травму получил. Все зависит от того, с каким настроением игрок приехал. Если человек настроен на работу — все будет хорошо. А если он приехал как в ссылку — это тяжело.

Если парень упорно не хотел работать, то было такое, что старшие где-то в раздевалке по ушам могли дать, а я глаза на это закрывал. Да и я мог также слегка «поучить». Вы знаете — действовало! Затем что на игре, что на тренировке человек совсем по-другому играл и относился к делу», — рассказал Бабич.

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Источник — Футбол 24

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