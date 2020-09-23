Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не стоит недооценивать Рух»

Футболист «Шахтера» считает, что легче играть при плотном графике

  • 23.09.2020 13:50
  • 379 просмотров
  • 5 комментариев
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не стоит недооценивать Рух»
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал о подготовке к выездному поединку Премьер-лиги с «Рухом».

– Евгений, львовяне являются новичками Премьер-лиги. Можно ли рассчитывать на то, что будет несложный матч?
– В этом году мы уже проводили с ними товарищеский поединок – хорошая команда, которую не стоит недооценивать. Также нужно учитывать, что «Рух» еще не набирал очки в чемпионате и в матче с нами будет стремиться заработать свои первые баллы в Премьер-лиге. Мы только сыграли с луганчанами и подустали психологически и физически, ведь вы сами видели, что встреча была непростой. Сейчас восстанавливаемся, забываем неудачу и готовимся непосредственно к следующему поединку. Детально разбираем «Рух». У нас плотный график, и легче, когда ты играешь и находишься в тонусе. Но и на тренировках мы выкладываемся, работаем как можем.

Перенесенный поединок 2-го тура УПЛ «Рух» — «Шахтер» состоится в среду, 23-го сентября, в 19:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 23.09.2020 14:47
    0
    Думаю Коноплянці не варто нікого недооцінювати
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 23.09.2020 14:28
    0
    Сегодня ждем в старте?
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    dd dent
    online
      dd dent, 23.09.2020 14:26
    -1
    Странно что шахта ещё не задыхалась его учитывая кпд и зп
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.09.2020 14:05
    +1
    Коно, удачи!
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    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 23.09.2020 14:03
    -4
    Конечно,ты же за них будешь играть ..
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.09.2020 14:05
    +1
    Коно, удачи!
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    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 23.09.2020 14:47
    0
    Думаю Коноплянці не варто нікого недооцінювати
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    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 23.09.2020 14:28
    0
    Сегодня ждем в старте?
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