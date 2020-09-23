Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не стоит недооценивать Рух»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал о подготовке к выездному поединку Премьер-лиги с «Рухом».

– Евгений, львовяне являются новичками Премьер-лиги. Можно ли рассчитывать на то, что будет несложный матч?

– В этом году мы уже проводили с ними товарищеский поединок – хорошая команда, которую не стоит недооценивать. Также нужно учитывать, что «Рух» еще не набирал очки в чемпионате и в матче с нами будет стремиться заработать свои первые баллы в Премьер-лиге. Мы только сыграли с луганчанами и подустали психологически и физически, ведь вы сами видели, что встреча была непростой. Сейчас восстанавливаемся, забываем неудачу и готовимся непосредственно к следующему поединку. Детально разбираем «Рух». У нас плотный график, и легче, когда ты играешь и находишься в тонусе. Но и на тренировках мы выкладываемся, работаем как можем.

Перенесенный поединок 2-го тура УПЛ «Рух» — «Шахтер» состоится в среду, 23-го сентября, в 19:00 по киевскому времени.