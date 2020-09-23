Тарас СТЕПАНЕНКО: «Потеряли два очка и настроены на серьезный бой»

Полузащитник «оранжево-черных» Тарас Степаненко рассказал о подготовке команды к матчу с «Рухом».

– Тарас, вы проводили товарищескую встречу с «Рухом». Что можешь сказать о сопернике?

– Команда с амбициями. «Рух» очень радовался, когда вышел в Премьер-лигу. Перед нашим контрольным матчем они еще играли с «Динамо». С нами, пока физически были готовы, хорошо смотрелись в обороне и выбегали в контратаки. Из новостей знаю, что они подписали для усиления двух легионеров. И клубы из Львова всегда отличаются характером, играют c первой до последней минуты. Мы настроены на серьезный бой, тем более что потеряли два очка. Ни в коем случае нельзя упускать свои шансы, нужно в каждом туре добывать победу, поэтому готовимся и настраиваемся максимально.

– Сейчас предстоит играть каждые три-четыре дня. Насколько физически это влияет на футболистов?

– Играть через два дня на третий всегда тяжело. Каждый профессионал знает, как следить за своим состоянием, питанием, сном и восстановлением. Плюс в любом случае будет ротация, потому что футболистов в команде хватает и все должны быть готовы выйти на поле и внести свежую кровь в игру. В плане физических кондиций вопросов быть не должно.

Перенесенный поединок 2го тура УПЛ «Рух» — «Шахтер» состоится в среду, 23-го сентября, в 19:00 по киевскому времени.