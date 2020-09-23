Тарас СТЕПАНЕНКО: «Потеряли два очка и настроены на серьезный бой»

Украинский хавбек «Шахтера» готовится к матчу с «Рухом»

  • 23.09.2020 13:41
  • 389 просмотров
  • 0 комментариев
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Потеряли два очка и настроены на серьезный бой»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Полузащитник «оранжево-черных» Тарас Степаненко рассказал о подготовке команды к матчу с «Рухом».

– Тарас, вы проводили товарищескую встречу с «Рухом». Что можешь сказать о сопернике?
– Команда с амбициями. «Рух» очень радовался, когда вышел в Премьер-лигу. Перед нашим контрольным матчем они еще играли с «Динамо». С нами, пока физически были готовы, хорошо смотрелись в обороне и выбегали в контратаки. Из новостей знаю, что они подписали для усиления двух легионеров. И клубы из Львова всегда отличаются характером, играют c первой до последней минуты. Мы настроены на серьезный бой, тем более что потеряли два очка. Ни в коем случае нельзя упускать свои шансы, нужно в каждом туре добывать победу, поэтому готовимся и настраиваемся максимально.

– Сейчас предстоит играть каждые три-четыре дня. Насколько физически это влияет на футболистов?
– Играть через два дня на третий всегда тяжело. Каждый профессионал знает, как следить за своим состоянием, питанием, сном и восстановлением. Плюс в любом случае будет ротация, потому что футболистов в команде хватает и все должны быть готовы выйти на поле и внести свежую кровь в игру. В плане физических кондиций вопросов быть не должно.

Перенесенный поединок 2го тура УПЛ «Рух» — «Шахтер» состоится в среду, 23-го сентября, в 19:00 по киевскому времени.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности