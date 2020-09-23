Семеду перешел из Барселоны в Вулверхэмптон за 30 млн евро

Португальский футболист «Барселоны» Нелсон Семеду продолжит карьеру в «Вулверхэмптоне», как и сообщалось ранее.



26-летний защитник заключил контракт с английским клубом до 2023 года с возможностью продления до лета 2025-го.



Сумма трансфера – 30 миллионов евро. Еще 10 миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов.



В составе «Барселоны» Нелсон Семеду, который перешел в стан каталонского клуба из «Бенфики» в 2017 году за 35,7 млн евро, провел 124 матча, забил 2 гола и отдал 11 ассистов.



Отметим, что теперь в составе «Вулверхэмптона» 10 португальцев.