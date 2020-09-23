Вопрос ухода Жерсона Родригеша в Гезтепе будет решать Луческу

Руководство турецкого «Гезтепе» полным ходом продолжает вести переговорный процесс по трансферу форварда «Динамо» Жерсона Родригеша.
Турки хотели бы арендовать люксембуржца, но окончательное решение по судьбе сделки примет наставник «Динамо» Мирча Луческу.
В нынешнем сезоне Жерсон Родригеш провел 4 матча за «Динамо», отличившись 2 голами и 1 ассистом.
Напомним, ранее сообщалось, что «Гезтепе» хотел арендовать Жерсона на сезон за 250 тысяч евро. При этом, сам форвард якобы был не против варианта с возвращением в турецкий чемпионат, где провел вторую часть минувшего сезона в аренде в «Анкарагюджю».
Источник — Yeni Asir
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Бесполезная инфа!!!
Вот , да , прямо так ДК сейчас взяло и отдало одного из лидеров команды , в начале сезона , за 250 к в аренду .
Вот , да , прямо так ДК сейчас взяло и отдало одного из лидеров команды , в начале сезона , за 250 к в аренду .
Бесполезная инфа!!!
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