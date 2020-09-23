Вопрос ухода Жерсона Родригеша в Гезтепе будет решать Луческу

От мнения наставника «бело-синих» зависит то, продолжит ли люксембуржец карьеру в Киеве

  • 23.09.2020 12:14
  • 5207 просмотров
  • 21 комментарий
Вопрос ухода Жерсона Родригеша в Гезтепе будет решать Луческу
© ФК Динамо. Жерсон Родригеш

Руководство турецкого «Гезтепе» полным ходом продолжает вести переговорный процесс по трансферу форварда «Динамо» Жерсона Родригеша.

Турки хотели бы арендовать люксембуржца, но окончательное решение по судьбе сделки примет наставник «Динамо» Мирча Луческу.

В нынешнем сезоне Жерсон Родригеш провел 4 матча за «Динамо», отличившись 2 голами и 1 ассистом.

Напомним, ранее сообщалось, что «Гезтепе» хотел арендовать Жерсона на сезон за 250 тысяч евро. При этом, сам форвард якобы был не против варианта с возвращением в турецкий чемпионат, где провел вторую часть минувшего сезона в аренде в «Анкарагюджю».

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Источник — Yeni Asir

(23 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 23.09.2020 13:29
    0
    salamanka1982, 23.09.2020 13:20
    Заметь: люксембуржец пришедший ищ чемпионата японии, а до того (о боде) - в чемпионате молдавии. Это жесть
    Он по гумно чемпам плавает, включая наш и турецкий ещё исключительно из-за его характера и поведения
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 23.09.2020 13:29
    0
    Даже на каких-то вменяемых условиях продавать его не стоит конечно.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 23.09.2020 13:20
    0
    Robert Monroe, 23.09.2020 13:07
    Фаны ШД называют бразильцев и украинцев лидерами команды, в то время как их на кукан в суперкубке насадил игрок сборной Люксембурга
    Заметь: люксембуржец пришедший ищ чемпионата японии, а до того (о боде) - в чемпионате молдавии. Это жесть
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 23.09.2020 13:20
    0
    Лидер сборной Люксембурга ещё и знатно повозил сборную Украины в лице лидеров лучшего клуба Украины)
    Ссылка
    Александр Марченко
      Александр Марченко, 23.09.2020 13:17
    +1
    Ни Луческу не выгодно его отпускать, ни самому ему уходить перед еврокубками.
    Бесполезная инфа!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.09.2020 13:17
    +1
    Конечно пойдет, побежит! Они в прошлом чемпе 11 место заняли, нашо ему та ЛЧ с ДК и борьба за упл?
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 23.09.2020 13:07
    +3
    mayakovskiy1, 23.09.2020 12:53
    Фаны ДК называют игрока великой сборной Люксембурга лидером команды) Самотроллинга в этом не видят. Ждем лидеров из сборной Сан-Марино
    Фаны ШД называют бразильцев и украинцев лидерами команды, в то время как их на кукан в суперкубке насадил игрок сборной Люксембурга
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 23.09.2020 13:06
    0
    Да ладно, неужели главный тренер решат вопрос об уходе игроков? Сенсационная новость!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 23.09.2020 13:05
    -3
    В Динамо бухал, выгнали. В Турции пистил одноклубников, выгнали. Нахрен он нужен?
    Ссылка
    Andrey Berest
      Andrey Berest, 23.09.2020 12:59
    +1
    да накуя ему этот клуб, если групповой этап ЛЧ вот уже на носу, или на крайняк ЛЕ
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.09.2020 12:57
    +4
    mayakovskiy1, 23.09.2020 12:53
    Фаны ДК называют игрока великой сборной Люксембурга лидером команды) Самотроллинга в этом не видят. Ждем лидеров из сборной Сан-Марино
    А то что он забивает мариупольскому гранду это троллинг или самотроллинг? , джем пока игрок сборной Сан - Марино не сделает тоже самое
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 23.09.2020 12:53
    -9
    Фаны ДК называют игрока великой сборной Люксембурга лидером команды) Самотроллинга в этом не видят. Ждем лидеров из сборной Сан-Марино
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.09.2020 12:44
    +4
    stopor2016, 23.09.2020 12:43
    Шо , опять кондрашка хватает ? А мы тебя на декабрь на выписку готовили ...
    Это тимоху*ку.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.09.2020 12:43
    +1
    Шо , опять кондрашка хватает ? А мы тебя на декабрь на выписку готовили ...
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 23.09.2020 12:43
    +5
    Хороший игрок, при Луческу нормально играет... думаю что Луческу будет против продажи
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.09.2020 12:41
    +6
    Олег Тимофеюк, 23.09.2020 12:15
    Бревно ходит из брёвнанамы? Ок.
    Порятнка уфимская , а вы с Бойкинюком по графику унижаетесь, час ты , час он ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.09.2020 12:40
    +8
    Турки как канАл футбол , что то там сами выдумывают , сами с собо в дискуссии вступают , сами опровергают
    Вот , да , прямо так ДК сейчас взяло и отдало одного из лидеров команды , в начале сезона , за 250 к в аренду .
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 23.09.2020 12:35
    +11
    Олег Тимофеюк, 23.09.2020 12:15
    Бревно ходит из брёвнанамы? Ок.
    Это "бревно" неплохой голешник Пятову за шиворот забило. Кто тогда Пятов, если по твоим высерам ему все брёвна забивают ?
    Ссылка
    0-7
      0-7, 23.09.2020 12:19
    +15
    Олег Тимофеюк, 23.09.2020 12:15
    Бревно ходит из брёвнанамы? Ок.
    Нет , коваленко остается в шлюхтере , он на хрен никому не нужен.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 23.09.2020 12:17
    +11
    не это не Кравец этого дед не отпустит можете успокоиться.
    Ссылка
    0-7
      0-7, 23.09.2020 12:19
    +15
    Олег Тимофеюк, 23.09.2020 12:15
    Бревно ходит из брёвнанамы? Ок.
    Нет , коваленко остается в шлюхтере , он на хрен никому не нужен.
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 23.09.2020 12:35
    +11
    Олег Тимофеюк, 23.09.2020 12:15
    Бревно ходит из брёвнанамы? Ок.
    Это "бревно" неплохой голешник Пятову за шиворот забило. Кто тогда Пятов, если по твоим высерам ему все брёвна забивают ?
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 23.09.2020 12:17
    +11
    не это не Кравец этого дед не отпустит можете успокоиться.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.09.2020 12:40
    +8
    Турки как канАл футбол , что то там сами выдумывают , сами с собо в дискуссии вступают , сами опровергают
    Вот , да , прямо так ДК сейчас взяло и отдало одного из лидеров команды , в начале сезона , за 250 к в аренду .
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.09.2020 12:41
    +6
    Олег Тимофеюк, 23.09.2020 12:15
    Бревно ходит из брёвнанамы? Ок.
    Порятнка уфимская , а вы с Бойкинюком по графику унижаетесь, час ты , час он ?
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 23.09.2020 12:43
    +5
    Хороший игрок, при Луческу нормально играет... думаю что Луческу будет против продажи
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 23.09.2020 12:57
    +4
    mayakovskiy1, 23.09.2020 12:53
    Фаны ДК называют игрока великой сборной Люксембурга лидером команды) Самотроллинга в этом не видят. Ждем лидеров из сборной Сан-Марино
    А то что он забивает мариупольскому гранду это троллинг или самотроллинг? , джем пока игрок сборной Сан - Марино не сделает тоже самое
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.09.2020 12:44
    +4
    stopor2016, 23.09.2020 12:43
    Шо , опять кондрашка хватает ? А мы тебя на декабрь на выписку готовили ...
    Это тимоху*ку.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 23.09.2020 13:07
    +3
    mayakovskiy1, 23.09.2020 12:53
    Фаны ДК называют игрока великой сборной Люксембурга лидером команды) Самотроллинга в этом не видят. Ждем лидеров из сборной Сан-Марино
    Фаны ШД называют бразильцев и украинцев лидерами команды, в то время как их на кукан в суперкубке насадил игрок сборной Люксембурга
    Ссылка
    Александр Марченко
      Александр Марченко, 23.09.2020 13:17
    +1
    Ни Луческу не выгодно его отпускать, ни самому ему уходить перед еврокубками.
    Бесполезная инфа!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.09.2020 13:17
    +1
    Конечно пойдет, побежит! Они в прошлом чемпе 11 место заняли, нашо ему та ЛЧ с ДК и борьба за упл?
    Ссылка
    Andrey Berest
      Andrey Berest, 23.09.2020 12:59
    +1
    да накуя ему этот клуб, если групповой этап ЛЧ вот уже на носу, или на крайняк ЛЕ
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 23.09.2020 12:43
    +1
    Шо , опять кондрашка хватает ? А мы тебя на декабрь на выписку готовили ...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.09.2020 13:29
    0
    salamanka1982, 23.09.2020 13:20
    Заметь: люксембуржец пришедший ищ чемпионата японии, а до того (о боде) - в чемпионате молдавии. Это жесть
    Он по гумно чемпам плавает, включая наш и турецкий ещё исключительно из-за его характера и поведения
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 23.09.2020 13:29
    0
    Даже на каких-то вменяемых условиях продавать его не стоит конечно.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 23.09.2020 13:20
    0
    Robert Monroe, 23.09.2020 13:07
    Фаны ШД называют бразильцев и украинцев лидерами команды, в то время как их на кукан в суперкубке насадил игрок сборной Люксембурга
    Заметь: люксембуржец пришедший ищ чемпионата японии, а до того (о боде) - в чемпионате молдавии. Это жесть
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 23.09.2020 13:20
    0
    Лидер сборной Люксембурга ещё и знатно повозил сборную Украины в лице лидеров лучшего клуба Украины)
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 23.09.2020 13:06
    0
    Да ладно, неужели главный тренер решат вопрос об уходе игроков? Сенсационная новость!
    Ссылка
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