Вольфсбург – Десна: прогноз Олега Саленко

Матч состоится в четверг, 24 сентября

  • 23.09.2020 11:34
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Вольфсбург – Десна: прогноз Олега Саленко
© ФК Десна

Бывший нападающий сборной Украины Олег Саленко сделал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Вольфсбург» - «Десна».

«Скажу сразу, что «Десне» в Германии мало что светит. Хотя я очень буду переживать за черниговцев. Прежде всего опыт будет на стороне «Вольфсбурга». И домашний стадион, пусть и без зрителей, это преимущество во встрече с командой, которая проведет свой первый еврокубковый матч в истории.

«Вольфсбург» в последние два сезона показывает стабильный футбол, приобретая право участвовать в Лиге Европы.

«Десна» сейчас в хорошей форме, поэтому украинской команде нужно постараться сыграть дисциплинированно в обороне и при малейшей возможности бежать в контратаки. В черниговцев есть быстрые и техничные исполнители. Нужно попробовать уцепиться за шанс.

Хотя мне почему-то кажется, что гости не справятся с волнением. У «Вольфсбурга» не Бундеслига на первом месте, а попадание в групповой раунд Лиги Европы. Чтобы победить в этой встрече немцы на карту поставят если не все, то очень много. Думаю, хозяева победят со счетом 2:0», - сказал Саленко.

Матч «Вольфсбург» - «Десна» состоится 24 сентября. Начало в 21:15 по Киеву.

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Источник — Рейтинг букмекеров

(1 голос)

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Комментарии
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 23.09.2020 11:52
    -2
    Голів 5 влетить точно!
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