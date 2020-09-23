Вольфсбург – Десна. Букмекеры вынесли приговор черниговскому клубу

В четверг, 24 сентября, черниговская «Десна» сыграет матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против «Вольфсбурга». Единственная встреча данного раунда состоится в Германии.
Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. На победу «волков» можно поставить с коэффициентом 1.19, на ничью - 6.6, поражение оценено в 16.5.
Предполагается, что матч будет высокой результативности, но больше со стороны немцев. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.21. Основные тоталы – ТБ3.0 – 1.9, ТМ3.0 – 1.9.
Проход «Десны» в следующий раунд оценен коэффициентом 8.8, проход «Вольфсбурга» – 1.06.
Напомним, матч «Вольфсбург» – «Десна» начнется в 21:15 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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Но всё-таки Вольфсбург
Но всё-таки Вольфсбург
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