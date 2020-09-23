Вольфсбург – Десна. Букмекеры вынесли приговор черниговскому клубу

Шансов нет, но вы держитесь

  • 23.09.2020 11:05
  • 842 просмотра
  • 7 комментариев
Вольфсбург – Десна. Букмекеры вынесли приговор черниговскому клубу
© ФК Десна

В четверг, 24 сентября, черниговская «Десна» сыграет матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против «Вольфсбурга». Единственная встреча данного раунда состоится в Германии.
 
Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. На победу «волков» можно поставить с коэффициентом 1.19, на ничью - 6.6, поражение оценено в 16.5.
 
Предполагается, что матч будет высокой результативности, но больше со стороны немцев. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.21. Основные тоталы – ТБ3.0 – 1.9, ТМ3.0 – 1.9.
 
Проход «Десны» в следующий раунд оценен коэффициентом 8.8, проход «Вольфсбурга» – 1.06.
 
Напомним, матч «Вольфсбург» – «Десна» начнется в 21:15 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 23.09.2020 11:54
    -1
    Тотал більше 5 на Вольсфбург
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 23.09.2020 11:50
    -1
    На Вольсфбург! Тут безвиграшна ситуація, мабуть, і самі гравці Десни не вірять. Зате по Німеччині погулять!
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 23.09.2020 11:43
    +1
    Шанс есть всегда! Дружно болеем за Десну
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    kadaad .
      kadaad ., 23.09.2020 11:41
    -1
    Не повезло Десне, а жаль, шансов реально ноль.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.09.2020 11:22
    +2
    Просто в Европе никто не знает Десну. А они не такие простые, как кажется. Удачи Чернигов!
    Ссылка
    Алексей Шульга
      Алексей Шульга, 23.09.2020 11:20
    +1
    Vadin, 23.09.2020 11:08
    50 на Десну, на її прохід)))
    Все только за её проход.
    Но всё-таки Вольфсбург
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 23.09.2020 11:08
    +1
    50 на Десну, на її прохід)))
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 23.09.2020 11:22
    +2
    Просто в Европе никто не знает Десну. А они не такие простые, как кажется. Удачи Чернигов!
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 23.09.2020 11:43
    +1
    Шанс есть всегда! Дружно болеем за Десну
    Ссылка
    Алексей Шульга
      Алексей Шульга, 23.09.2020 11:20
    +1
    Vadin, 23.09.2020 11:08
    50 на Десну, на її прохід)))
    Все только за её проход.
    Но всё-таки Вольфсбург
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 23.09.2020 11:08
    +1
    50 на Десну, на її прохід)))
    Ссылка
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