Десна огласила состав, который отправится на матч с Вольфсбургом

Черниговская «Десна» огласила состав, который отправляется на матч третьего раунда квалификации Лиги Европы, в котором украинцы сразятся против «Вольфсбурга».
Главный тренер «северян» Александр Рябоконь взял на матч 22 футболиста.
Вратари: Паст, Литовка.
Защитники: Полегенько, Тамм, Ермаков, Гитченко, Мостовой, Конопля, Имереков, Западня.
Полузащитники: Огиря, Домбровский, Калитвинцев, Картушов, Белич, Тотовицкий, Гуцуляк, Старенький.
Нападающие: Хлёбас, Будковский, Дегтярёв, Шевцов.
Напомним, единственный поединок третьего раунда отбора состоится в Германии, 24 сентября. Начало встречи в 21:15.
Источник — ФК Десна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.