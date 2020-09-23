Десна огласила состав, который отправится на матч с Вольфсбургом

Александр Рябоконь взял на матч в Германию 22 футболиста

  • 23.09.2020 10:17
  • 268 просмотров
  • 1 комментарий
Десна огласила состав, который отправится на матч с Вольфсбургом
© ФК Десна

Черниговская «Десна» огласила состав, который отправляется на матч третьего раунда квалификации Лиги Европы, в котором украинцы сразятся против «Вольфсбурга».

Главный тренер «северян» Александр Рябоконь взял на матч 22 футболиста.

Вратари: Паст, Литовка.
Защитники: Полегенько, Тамм, Ермаков, Гитченко, Мостовой, Конопля, Имереков, Западня.
Полузащитники: Огиря, Домбровский, Калитвинцев, Картушов, Белич, Тотовицкий, Гуцуляк, Старенький.
Нападающие: Хлёбас, Будковский,  Дегтярёв, Шевцов.

Напомним, единственный поединок третьего раунда отбора состоится в Германии, 24 сентября. Начало встречи в 21:15.

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Источник — ФК Десна

(2 голоса)

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Комментарии
    dadlismit
      dadlismit, 23.09.2020 10:21
    0
    А где же супер-пупер бриллиант Мудрик ? Наверное в Instagram занят
    Ссылка
    dadlismit
      dadlismit, 23.09.2020 10:21
    0
    А где же супер-пупер бриллиант Мудрик ? Наверное в Instagram занят
    Ссылка
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