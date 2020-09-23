ПРИЗЕТКО: «На данный момент Гент и Динамо соперники одного уровня»

Специалист высказался о грядущем матче квалификации Лиги чемпионов

  • 23.09.2020 08:56
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ПРИЗЕТКО: «На данный момент Гент и Динамо соперники одного уровня»
© ФК Металлист 1925. Александр Призетко

Известный в прошлом футболист Александр Призетко поделился ожиданиями от матча квалификации Лиги чемпионов «Гент» - «Динамо» Киев.

«По имени украинская команда превосходит своего конкурента. Однако по уровню игры на данный момент «Гент» и «Динамо» соперники примерно одного уровня, поэтому и шансы у них фактически равны.

Соль остался в Киеве? Он мог бы помочь выходом на замену, но не более того. Это не стабильный игрок основного состава. Думаю, у Динамо по этому нападающему совсем другие планы…

В защите вся команда действует более-менее слаженно, а вот в атаке пока нет стержневого футболиста, который мог бы стать настоящим лидером. Мне понравилась только встреча с «Десной», когда у бело-синих просматривалась неплохая игра в созидании с контролем мяча.  

Если мы говорим о выездной игре, то один голик не помешал бы (улыбается). Но, учитывая, как команда играла с АЗ, думаю, ставка будет сделана на то, чтобы оставить свои ворота сухими, что у киевлян, в принципе, получается неплохо.

Предположу, что встреча завершится вничью — 1:1. Это будет неплохим итогом для «Динамо» перед домашним поединком», - сказал Призетко.

Матч «Гент» - «Динамо» состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — zbirna.com

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