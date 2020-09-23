Франк де Бур станет новым тренером сборной Нидерландов

Известный специалист заменит на тренерском мостике Рональда Кумана

  • 23.09.2020 08:40
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Франк де Бур станет новым тренером сборной Нидерландов
© MbS News. Франк де Бур

Сборная Нидерландов вскоре получит нового главного тренера. Королевский футбольный союз договорился с Франком де Буром о контракте. Стороны договорились о двухлетнем соглашении.

После ухода с поста тренера Рональда Кумана в «Барселону», обязанности главного тренера исполняет Дуайт Лодевегес.

50-летний Франк де Бур в июле 2020 года покинул пост главного тренера «Атланты Юнайтед».

До этого он работал в «Аяксе», «Интере» и «Кристал Пэлас», а также был ассистентом главного тренера в сборной Нидерландов.

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Источник — The Telegraph

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