Франк де Бур станет новым тренером сборной Нидерландов

Сборная Нидерландов вскоре получит нового главного тренера. Королевский футбольный союз договорился с Франком де Буром о контракте. Стороны договорились о двухлетнем соглашении.

После ухода с поста тренера Рональда Кумана в «Барселону», обязанности главного тренера исполняет Дуайт Лодевегес.

50-летний Франк де Бур в июле 2020 года покинул пост главного тренера «Атланты Юнайтед».

До этого он работал в «Аяксе», «Интере» и «Кристал Пэлас», а также был ассистентом главного тренера в сборной Нидерландов.