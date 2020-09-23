Франк де Бур станет новым тренером сборной Нидерландов

Сборная Нидерландов вскоре получит нового главного тренера. Королевский футбольный союз договорился с Франком де Буром о контракте. Стороны договорились о двухлетнем соглашении.
После ухода с поста тренера Рональда Кумана в «Барселону», обязанности главного тренера исполняет Дуайт Лодевегес.
50-летний Франк де Бур в июле 2020 года покинул пост главного тренера «Атланты Юнайтед».
До этого он работал в «Аяксе», «Интере» и «Кристал Пэлас», а также был ассистентом главного тренера в сборной Нидерландов.
Источник — The Telegraph
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