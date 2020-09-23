Гент – Динамо: прогноз Игоря Цыганыка

Известный журналист Игорь Цыганик сделал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Гент» - «Динамо» Киев.

«Луческу очень осторожно играл в важнейших поединках сезона - против «Шахтера» в Суперкубке Украины и против« АЗ »в квалификации Лиги чемпионов. В принципе, «Динамо» умеет играть в таком стиле. Думаю, что нечто похожее будет против «Гента».

Примерно понимаю, что киевляне будут организовывать быстрые контратаки. То есть обе команды будут рисковать. «Генту» же придется идти вперед, ведь играть дома.

Честно говоря, предпочитаю украинцев. Луческу научил подопечных терпеть в ожидании своего шанса. Это самое главное.

Сделаю ставки, будет ничья, а обе команды забьют. Кроме того, гол «Динамо» будет в активе Цыганкова», - сказал Цыганик.

Матч «Гент» - «Динамо» состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.