Гент – Динамо: прогноз Игоря Цыганыка

Журналист верит в успех киевлян

  • 23.09.2020 07:37
  • 3492 просмотра
  • 6 комментариев
Гент – Динамо: прогноз Игоря Цыганыка
© FH. Игорь Цыганык

Известный журналист Игорь Цыганик сделал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Гент» - «Динамо» Киев.

«Луческу очень осторожно играл в важнейших поединках сезона - против «Шахтера» в Суперкубке Украины и против« АЗ »в квалификации Лиги чемпионов. В принципе, «Динамо» умеет играть в таком стиле. Думаю, что нечто похожее будет против «Гента».

Примерно понимаю, что киевляне будут организовывать быстрые контратаки. То есть обе команды будут рисковать. «Генту» же придется идти вперед, ведь играть дома.

Честно говоря, предпочитаю украинцев. Луческу научил подопечных терпеть в ожидании своего шанса. Это самое главное.

Сделаю ставки, будет ничья, а обе команды забьют. Кроме того, гол «Динамо» будет в активе Цыганкова», - сказал Цыганик.

Матч «Гент» - «Динамо» состоится в среду, 23 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — Рейтинг букмекеров

(14 голосов)

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Комментарии
    Вячеслав Середа
    online
      Вячеслав Середа, 23.09.2020 08:42
    +1
    AK_228, 23.09.2020 08:28
    "Честно говоря, предпочитаю украинцам"....
    Да вся статья написана как будто ее писал Абдула с троещинского рынка.
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    Bate Coll
      Bate Coll, 23.09.2020 08:38
    +3
    Прогнозы Цыганика не сбываются и слава богу.Динамо выиграет и наконец то не пропустит. А забьют Супряга и Шапаренко.
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    AK_228
    online
      AK_228, 23.09.2020 08:28
    +2
    "Честно говоря, предпочитаю украинцам"....
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    J0e777
      J0e777, 23.09.2020 08:11
    +2
    Alex.P67, 23.09.2020 08:02
    "Сделаю ставки, будет ничья, а обе команды забьют. Кроме того, гол «Динамо» будет в активе Цыганкова», - сказал Цыганик" - прогноз Игоря, а главный анализ игры команд - это как прогноз 50/50, ни про что. Игроки Генка физически сильнее наших, они заставят Динамо делать много ошибок. Генк одержит победу. А Цыганков может остаться на скамейке.
    Хорошо, что мы играем не с физически сильным Генком, а с Гентом
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    Biwis
    online
      Biwis, 23.09.2020 08:10
    +6
    Alex.P67, 23.09.2020 08:02
    "Сделаю ставки, будет ничья, а обе команды забьют. Кроме того, гол «Динамо» будет в активе Цыганкова», - сказал Цыганик" - прогноз Игоря, а главный анализ игры команд - это как прогноз 50/50, ни про что. Игроки Генка физически сильнее наших, они заставят Динамо делать много ошибок. Генк одержит победу. А Цыганков может остаться на скамейке.
    Игроки "ГенКа" может и сильнее, но команда то играет с "ГенТом"! Или для тебя это одно и то же?)))
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    Alex.P67
    online
      Alex.P67, 23.09.2020 08:02
    -4
    "Сделаю ставки, будет ничья, а обе команды забьют. Кроме того, гол «Динамо» будет в активе Цыганкова», - сказал Цыганик" - прогноз Игоря, а главный анализ игры команд - это как прогноз 50/50, ни про что. Игроки Генка физически сильнее наших, они заставят Динамо делать много ошибок. Генк одержит победу. А Цыганков может остаться на скамейке.
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    Biwis
    online
      Biwis, 23.09.2020 08:10
    +6
    Alex.P67, 23.09.2020 08:02
    "Сделаю ставки, будет ничья, а обе команды забьют. Кроме того, гол «Динамо» будет в активе Цыганкова», - сказал Цыганик" - прогноз Игоря, а главный анализ игры команд - это как прогноз 50/50, ни про что. Игроки Генка физически сильнее наших, они заставят Динамо делать много ошибок. Генк одержит победу. А Цыганков может остаться на скамейке.
    Игроки "ГенКа" может и сильнее, но команда то играет с "ГенТом"! Или для тебя это одно и то же?)))
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    Bate Coll
      Bate Coll, 23.09.2020 08:38
    +3
    Прогнозы Цыганика не сбываются и слава богу.Динамо выиграет и наконец то не пропустит. А забьют Супряга и Шапаренко.
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    AK_228
    online
      AK_228, 23.09.2020 08:28
    +2
    "Честно говоря, предпочитаю украинцам"....
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    J0e777
      J0e777, 23.09.2020 08:11
    +2
    Alex.P67, 23.09.2020 08:02
    "Сделаю ставки, будет ничья, а обе команды забьют. Кроме того, гол «Динамо» будет в активе Цыганкова», - сказал Цыганик" - прогноз Игоря, а главный анализ игры команд - это как прогноз 50/50, ни про что. Игроки Генка физически сильнее наших, они заставят Динамо делать много ошибок. Генк одержит победу. А Цыганков может остаться на скамейке.
    Хорошо, что мы играем не с физически сильным Генком, а с Гентом
    Ссылка
    Вячеслав Середа
    online
      Вячеслав Середа, 23.09.2020 08:42
    +1
    AK_228, 23.09.2020 08:28
    "Честно говоря, предпочитаю украинцам"....
    Да вся статья написана как будто ее писал Абдула с троещинского рынка.
    Ссылка
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