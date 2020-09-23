Кривцов вне состава. Шахтер прилетел во Львов, в списке 21 футболист

Вечером 22 сентября делегация «Шахтера» прибыла чартерным рейсом во Львов, где 23 сентября состоится перенесенный матч 2-го тура УПЛ с «Рухом».

Луиш Каштру в предварительный список внес 21 футболиста. В состав на поединок не попал центральный защитник Сергей Кривцов.

Предварительный состав «Шахтера» на матч с «Рухом»:

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Витао, Виктор Корниенко.

Полузащитники: Сергей Болбат, Майкон, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон, Виктор Коваленко, Тарас Степаненко, Тете, Евгений Коноплянка, Манор Соломон, Фернандо, Марлос.

Нападающий: Жуниор Мораес.

Донецкая команда за 4 дня должна совершить несколько перелетов. Поэтому главной задачей тренерского штаба является не только подготовка игроков, но и правильное распределение тренировочной нагрузки и индивидуального восстановления.

22 сентября состоялась короткая тренировка с разминкой, мини-турниром и отработкой ударов по воротам. Несмотря на плотный график, футболисты занимались с полной самоотдачей и концентрацией. Матч «Рух» – «Шахтер» пройдет 23 сентября на «Арене Львов», начало в 19:00.