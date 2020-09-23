Яремчук, Безус и Пластун попали в заявку Гента на матч против Динамо

Бельгийский «Гент» обнародовал свою заявку на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

В нее вошли все три украинских футболиста «Гента» – защитник Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и форвард Роман Яремчук.

Главной потерей команды Вима де Деккера будет полузащитник Свен Кумс, получивший повреждение икроножной мышцы,

Первый поединок состоится в бельгийском Генте 23 сентября в 22:00 по киевскому времени.