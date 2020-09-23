Яремчук, Безус и Пластун попали в заявку Гента на матч против Динамо

Бельгийский «Гент» обнародовал свою заявку на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против киевского «Динамо».
В нее вошли все три украинских футболиста «Гента» – защитник Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и форвард Роман Яремчук.
Главной потерей команды Вима де Деккера будет полузащитник Свен Кумс, получивший повреждение икроножной мышцы,
Первый поединок состоится в бельгийском Генте 23 сентября в 22:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Гент
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