Яремчук, Безус и Пластун попали в заявку Гента на матч против Динамо

Первый поединок состоится в бельгийском Генте 23 сентября в 22:00 по Киеву

  • 23.09.2020 02:24
  • 24 просмотра
  • 1 комментарий
Яремчук, Безус и Пластун попали в заявку Гента на матч против Динамо
© ФК Гент. Вим Де Деккер (справа) с помощником

Бельгийский «Гент» обнародовал свою заявку на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

В нее вошли все три украинских футболиста «Гента» – защитник Игорь Пластун, полузащитник Роман Безус и форвард Роман Яремчук.

Главной потерей команды Вима де Деккера будет полузащитник Свен Кумс, получивший повреждение икроножной мышцы,

Первый поединок состоится в бельгийском Генте 23 сентября в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Гент

(2 голоса)

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Комментарии
    Дмитрий Украинский
    online
      Дмитрий Украинский, 23.09.2020 02:44
    0
    Будет сложный матч. ИМХО
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
    online
      Дмитрий Украинский, 23.09.2020 02:44
    0
    Будет сложный матч. ИМХО
    Ссылка
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