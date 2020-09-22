Игор Йовичевич озвучил задачи, которые будут стоять перед Днепром-1

46-летний хорват после пятилетнего перерыва вернулся в Украину, возглавив «Днепр-1». Контракт Йовичевича рассчитан на два года с возможностью продления еще на один.

«Первый день всегда является незабываемым. После стольких лет вернуться к украинскому футболу является и мотивацией, и вызовом. «Днепр-1» заслуживает бороться за самые высокие места, и мы будем работать ежедневно в этом направлении».

«1 очко в 3 матчах - результат, который, возможно, не соответствует игре команды. Должны поднять настроение команде. В такой ситуации всегда на команду влияет и давит результат, необходимость выполнить задачу на сезон. Но я считаю, что надо идти от матча к матчу. Жить чем-то призрачным, а трудом, качественными тренировками».

«Попадание в еврокубки? Во-первых, отмечу, что имеющиеся игроки по своему качеству могут выполнить задачу. С другой стороны, есть еще 15 дней, и, если будет возможность приобрести игрока на определенную позицию для укрепления конкуренции, мы это сделаем вместе со спортивным директором Андреем Русолом. Поэтому, еще есть пространство для улучшения команды, чтобы выполнить задачу еще лучше. Еще раз говорю: я первый хочу выигрывать, потому что с детства имею дух победителя. Хочу эту эмоцию передать футболистам. В каждой тренировке, в каждом упражнении должно быть победитель. Для того будем работать».

«Каким я вижу «Днепр-1»? Хочу видеть команду агрессивной, компактной, которая понимает игре и что требует ситуация на поле. Я могу иметь философию контроля мяча, но, если играю против крепкого соперника, она не получится. Тогда должны активно действовать без мяча в первой и второй зонах или в высоком прессинга. Хочу, чтобы команда играла в тотальный футбол и понимала игру», - сказал Йовичевич официальному сайту клуба.