ФОТО ДНЯ. Эффектный прыжок. Лунин выложил фото своего полета за мячом

Украинский вратарь Андрей Лунин поделился новыми фотографиями в соцсети.
Голкипер похвастался, как эффектно ловит мяч на тренировке «галактикос».
Андрей Лунин подписал фото: «Очередной рабочий день. Паузы нет. Хорошие ощущения».
🧤⚽️ Otra jornada de trabajo. No hay tregua. Buenas sensaciones ▪️ Черговий робочий день. Паузи немає. Гарні відчуття. ▪️ Another day of work. There is no truce. Good sensations. @nikefootball @brave_gk_official #HalaMadrid #RMCity #trainingmood #instapic #picoftheday #goalkeeper #hardwork #AndreyLunin #AL #футбол #тренування 🎥 @puzzlecomunicaciones
Источник — Instagram
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