ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 сентября

Во среду, 23 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события.
ФУТБОЛ
22:00. Плей-офф Лиги чемпионов. Гент - Динамо Киев 2,49 - 3,30 - 2,89
22:00. Плей-офф Лиги чемпионов. Мольде - Ференцварош 2,32 - 3,40 - 3,20
22:00. Плей-офф Лиги чемпионов. Олимпиакос - Омония 1,31 - 5,30 - 11,00
21:45. Кубок Английской Лиги. Челси - Барнсли 1,15 - 7,70 - 19,00
21:45. Кубок Английской Лиги. Флитвуд - Эвертон 8,70 - 5,10 - 1,35
21:45. Кубок Английской Лиги. Лестер - Арсенал 2,89 - 3,40 - 2,43
БАСКЕТБОЛ
04:00. НБА. Лекейрс - Денвер Наггетс 1,45 - 12,00 - 3,20
ГАНДБОЛ
19:45. Лига чемпионов. Ольборг - Мотор 1,22 - 13,50 - 5,50
Виталий Петровский, Sport.ua
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