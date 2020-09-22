Вим ДЕ ДЕККЕР: «На бумаге фаворитом противостояния является Динамо»

Наставник «Гента» считает, что команда мотивирована перед матчем квалификации ЛЧ

  • 22.09.2020 21:08
  • 1919 просмотров
  • 4 комментария
Вим ДЕ ДЕККЕР: «На бумаге фаворитом противостояния является Динамо»
© ФК Гент. Вим Де Деккер

Главный тренер бельгийского «Гента» Вим Де Деккер поделился с журналистами ожиданиями от первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с киевским« Динамо», который состоится 23 сентября в Генте:

«У меня такое ощущение, что игроки все больше пишут нашу новую историю. Мы создали много моментов в прошлых матчах, теперь нужно больше работать над реализацией. Это во многом связано с доверием со стороны тренерского штаба.

Футболисты живут такими матчами, как с «Динамо». Это колоссальный опыт. Любой футболист хочет играть как можно больше. Сейчас мы в шаге от группового этапа Лиги чемпионов. Ребята невероятно мотивированы.

Мы не фавориты поединка? Я не люблю об этом говорить. Но на бумаге фаворит противостояния – «Динамо». Мы подождем до среды, прежде чем примем окончательное решение относительно травмированных игроков (Чакветадзе, Депуатр, Кумс). Многое может измениться за 24 часа».

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Источник — ФК Динамо Киев

(19 голосов)

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Комментарии
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 22.09.2020 22:13
    0
    ZAKARPATFAN, 22.09.2020 21:49
    Кто-то мне может возразить, мол мы должны поддерживать все наши украинские команды в Еврокубках в независимости от того за кого болеем в чемпе. Но я болею за вкусный футбол с трюками, финтами, техникой. Это то что показывает Шахта и это то что показывали Метал и Днепр. Динамо же постоянно играет в антифутбол и меня как-то не тянет болеть за такую команду в еврокубках. Может что-то измениться если купят несколько быстрых и техничных футболистов. А пока так.
    а вот настоящим болельщикам, которые болеют и переживают за самый популярный и любимый клуб не только в Украине, как то нас..ть на твою любовь к латиноамериакнскому футболу. Да, у Динамо были проблемы, но мы налеемся на возрождение, а ты и дпльше болей за команду - бомжей. прописаны в Мариуполе, а обьездили всю Украину.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 22.09.2020 21:49
    -1
    Кто-то мне может возразить, мол мы должны поддерживать все наши украинские команды в Еврокубках в независимости от того за кого болеем в чемпе. Но я болею за вкусный футбол с трюками, финтами, техникой. Это то что показывает Шахта и это то что показывали Метал и Днепр. Динамо же постоянно играет в антифутбол и меня как-то не тянет болеть за такую команду в еврокубках. Может что-то измениться если купят несколько быстрых и техничных футболистов. А пока так.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 22.09.2020 21:49
    -2
    Когда то было так, на бумаге... Но после матча Динамо с Шерифом многие эксперты и футболисты пришли к мнению что от Динамо осталось только имя. И с этим трудно не согласиться и по сей день. Динамо продолжает поддерживать это реноме с года в год в матчах со Шкендербеу, Яблонцем, Лугано.. Единственное что может им помочь это фортуна. Но она им улыбается уже несколько игр к ряду. А как мы знаем везти постоянно не может и в матче с Гентом какраз тот момент когда фортуна по идеи должна иссякнуть.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 22.09.2020 21:42
    0
    отдайте им мяч и никаким фаворитом они и на бумаге не будут, они оборону четырёхмиллионого Львова только с помощью судейки дожали.
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 22.09.2020 22:13
    0
    ZAKARPATFAN, 22.09.2020 21:49
    Кто-то мне может возразить, мол мы должны поддерживать все наши украинские команды в Еврокубках в независимости от того за кого болеем в чемпе. Но я болею за вкусный футбол с трюками, финтами, техникой. Это то что показывает Шахта и это то что показывали Метал и Днепр. Динамо же постоянно играет в антифутбол и меня как-то не тянет болеть за такую команду в еврокубках. Может что-то измениться если купят несколько быстрых и техничных футболистов. А пока так.
    а вот настоящим болельщикам, которые болеют и переживают за самый популярный и любимый клуб не только в Украине, как то нас..ть на твою любовь к латиноамериакнскому футболу. Да, у Динамо были проблемы, но мы налеемся на возрождение, а ты и дпльше болей за команду - бомжей. прописаны в Мариуполе, а обьездили всю Украину.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 22.09.2020 21:42
    0
    отдайте им мяч и никаким фаворитом они и на бумаге не будут, они оборону четырёхмиллионого Львова только с помощью судейки дожали.
    Ссылка
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