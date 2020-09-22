Вим ДЕ ДЕККЕР: «На бумаге фаворитом противостояния является Динамо»

Главный тренер бельгийского «Гента» Вим Де Деккер поделился с журналистами ожиданиями от первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с киевским« Динамо», который состоится 23 сентября в Генте:

«У меня такое ощущение, что игроки все больше пишут нашу новую историю. Мы создали много моментов в прошлых матчах, теперь нужно больше работать над реализацией. Это во многом связано с доверием со стороны тренерского штаба.

Футболисты живут такими матчами, как с «Динамо». Это колоссальный опыт. Любой футболист хочет играть как можно больше. Сейчас мы в шаге от группового этапа Лиги чемпионов. Ребята невероятно мотивированы.

Мы не фавориты поединка? Я не люблю об этом говорить. Но на бумаге фаворит противостояния – «Динамо». Мы подождем до среды, прежде чем примем окончательное решение относительно травмированных игроков (Чакветадзе, Депуатр, Кумс). Многое может измениться за 24 часа».