БУЯЛЬСКИЙ: «Физически Динамо готово к матчу с Гентом на 120 процентов»

Полузащитник киевлян принял участие в предматчевой пресс-конференции

  • 22.09.2020 20:49
  • 1556 просмотров
  • 8 комментариев
БУЯЛЬСКИЙ: «Физически Динамо готово к матчу с Гентом на 120 процентов»
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский ответил на вопросы во время предматчевой пресс-конференции накануне первого матча с «Гентом» в плей-офф раунде Лиги чемпионов, который состоится 23 сентября.

– Виталий, в «Генте» играют три украинца, двое из них – экс-динамовцы. Обсуждали ли вы с ними предстоящий матч?

– Не общался ни с кем, потому что нам предстоит серьезная игра, и общаться с футболистами команды-соперника будет не очень правильно, можно от этого только расслабиться. Я абстрагируюсь от этого и стараюсь думать только о предстоящем матче.

– Как чувствуете себя в физическом плане, адаптировались ли уже после перелета? Как вам город Гент?

– Город красивый, но мы приехали сюда играть в футбол. Что касается физического состояния команды, мы готовы на 120 процентов. Нам нужно только хорошо подготовиться в психологическом плане.

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 22.09.2020 22:14
    +1
    ССука БАРАН! Как можно быть готовым больше чем на 100%.
    Они вообще соображают что мелят??
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 22:03
    0
    Автобус готов и хорошо.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 22.09.2020 22:03
    0
    физически готовы на 1488%. Смешно когда средние игроки так выделываются как этот клоун, даже если реально готовы
    Ссылка
    zakharka
      zakharka, 22.09.2020 21:49
    -2
    Физически готовы для Гента
    Опять собираетесь землю рыть , а не играть?
    А потом и в Киеве - как в последний бой?!

    Лучше попейте пивка , а то сил на Минай не останется!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.09.2020 21:38
    +3
    Самым мотивированным будет списанный с Динамо яремчук
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 22.09.2020 21:34
    +5
    Веталь, ты по любому должен один забить и асист один сделать! Удачи!
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 22.09.2020 21:25
    +9
    Верим и желаем победы.
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 22.09.2020 20:56
    +4
    Віталій! Зіграйте достойно. Так як би це було послідній раз, чи фінал.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 22.09.2020 21:25
    +9
    Верим и желаем победы.
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 22.09.2020 21:34
    +5
    Веталь, ты по любому должен один забить и асист один сделать! Удачи!
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 22.09.2020 20:56
    +4
    Віталій! Зіграйте достойно. Так як би це було послідній раз, чи фінал.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.09.2020 21:38
    +3
    Самым мотивированным будет списанный с Динамо яремчук
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 22.09.2020 22:14
    +1
    ССука БАРАН! Как можно быть готовым больше чем на 100%.
    Они вообще соображают что мелят??
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 22:03
    0
    Автобус готов и хорошо.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 22.09.2020 22:03
    0
    физически готовы на 1488%. Смешно когда средние игроки так выделываются как этот клоун, даже если реально готовы
    Ссылка
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