БУЯЛЬСКИЙ: «Физически Динамо готово к матчу с Гентом на 120 процентов»

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский ответил на вопросы во время предматчевой пресс-конференции накануне первого матча с «Гентом» в плей-офф раунде Лиги чемпионов, который состоится 23 сентября.

– Виталий, в «Генте» играют три украинца, двое из них – экс-динамовцы. Обсуждали ли вы с ними предстоящий матч?

– Не общался ни с кем, потому что нам предстоит серьезная игра, и общаться с футболистами команды-соперника будет не очень правильно, можно от этого только расслабиться. Я абстрагируюсь от этого и стараюсь думать только о предстоящем матче.

– Как чувствуете себя в физическом плане, адаптировались ли уже после перелета? Как вам город Гент?

– Город красивый, но мы приехали сюда играть в футбол. Что касается физического состояния команды, мы готовы на 120 процентов. Нам нужно только хорошо подготовиться в психологическом плане.