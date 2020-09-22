БУЯЛЬСКИЙ: «Физически Динамо готово к матчу с Гентом на 120 процентов»

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский ответил на вопросы во время предматчевой пресс-конференции накануне первого матча с «Гентом» в плей-офф раунде Лиги чемпионов, который состоится 23 сентября.
– Виталий, в «Генте» играют три украинца, двое из них – экс-динамовцы. Обсуждали ли вы с ними предстоящий матч?
– Не общался ни с кем, потому что нам предстоит серьезная игра, и общаться с футболистами команды-соперника будет не очень правильно, можно от этого только расслабиться. Я абстрагируюсь от этого и стараюсь думать только о предстоящем матче.
– Как чувствуете себя в физическом плане, адаптировались ли уже после перелета? Как вам город Гент?
– Город красивый, но мы приехали сюда играть в футбол. Что касается физического состояния команды, мы готовы на 120 процентов. Нам нужно только хорошо подготовиться в психологическом плане.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Они вообще соображают что мелят??
Опять собираетесь землю рыть , а не играть?
А потом и в Киеве - как в последний бой?!
Лучше попейте пивка , а то сил на Минай не останется!
Они вообще соображают что мелят??
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.