Почему не сыграет Тоттенхэм? Матч команды Моуриньо в кубке лиги перенесен

Поединок 3-го раунда Кубка английской лиги между командами «Лейтон Ориент» и «Тоттенхэмом» не состоится 22 сентября, как ранее планировалось.

Дело в том, что клуб 4-го дивизиона Англии сообщил о большом количестве случаев инфицирования коронавирусом. Кроме того, меры безопасности на стадионе клуба не отвечают требованиям протокола безопасности. Новая дата матча пока не определена.

22 сентября пройдут 4 матча Кубка английской лиги: