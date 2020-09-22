Почему не сыграет Тоттенхэм? Матч команды Моуриньо в кубке лиги перенесен

В клубе 4-го дивизиона Англии «Лейтон Ориент» много зараженных коронавирусом

  • 22.09.2020 20:02
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Почему не сыграет Тоттенхэм? Матч команды Моуриньо в кубке лиги перенесен
© ФК Лейтон Ориент

Поединок 3-го раунда Кубка английской лиги между командами «Лейтон Ориент» и «Тоттенхэмом» не состоится 22 сентября, как ранее планировалось.

Дело в том, что клуб 4-го дивизиона Англии сообщил о большом количестве случаев инфицирования коронавирусом. Кроме того, меры безопасности на стадионе клуба не отвечают требованиям протокола безопасности. Новая дата матча пока не определена.

22 сентября пройдут 4 матча Кубка английской лиги:

  • 21:00. Вест Бромвич – Брентфорд
  • 21:00. Ньюпорт Каунти – Уотфорд
  • 21:30. Вест Хэм – Халл Сити;
  • 22:15. Лутон – Манчестер Юнайтед
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Источник — ФК Тоттенхэм

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