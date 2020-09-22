Сикан и Цитаишвили – в заявке Украины U-21 на ближайшие матчи

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань определился с заявкой на ближайшие 2 матча квалификации на Евро-2021 против Румынии и Северной Ирландии (9 и 13 октября соответственно).
В сборную были вызваны 24 игрока:
Вратари: Дмитрий Ризнык («Ворскла» Полтава), Руслан Нещерет («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк).
Защитники: Александр Сирота, Роман Вантух, Илья Забарный (все – «Динамо» Киев), Виктор Корниенко («Шахтер» Донецк), Ефим Конопля («Десна» Чернигов), Владислав Дубинчак («Днепр-1» Днепр), Владислав Бабогло («Александрия»).
Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Богдан Леднев, Владимир Бражко (все – «Динамо» Киев), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все - «Днепр-1» Днепр), Георгий Судаков («Шахтер» Донецк), Максим Лунев («Заря» Луганск), Максим Чех, Алексей Кащук, Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов (все - «Мариуполь»).
Нападающие: Даниил Сикан («Мариуполь»), Илья Шевцов («Десна» Чернигов).
Источник — Украинская ассоциация футбола
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