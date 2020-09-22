Суперкубок УЕФА. Прогноз Александра Шовковского

В Будапеште на «Пушкаш Арене» команды разыграют первый трофей нового еврокубкового сезона. Пока интрига сводится к тому, сколько продержится «Севилья» и сколько мячей она в итоге пропустит. «Бавария» действительно невероятно сильна. Впрочем, испанцы известные кубковые бойцы и могут в очередной раз продемонстрировать свою конкурентоспособность на таком уровне. Чего именно ждать от этого матча анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Мюнхенцы выиграли все 11 матчей ЛЧ прошлого сезона, установив новый рекорд. Только в финальном поединке команда забила меньше 2 мячей за игру (1:0 с ПСЖ). Кроме того, мюнхенцы выиграли чемпионат и Кубок Германии, оформив второй требл в своей истории (предыдущий был в сезоне-2012/13).

«Бавария» 4 раза играла в матче за Суперкубок УЕФА (в 1975, 1976, 2001 и 2013 годах), но только в последней попытке смогла выиграть этот трофей. Новый сезон в Бундеслиге команда Ганса-Дитера Флика начала с разгрома «Шальке» (8:0).

В финале ЛЕ «Севилья» переиграла миланский «Интер» (3:2). Кроме того, «Севилья» установила новый клубный рекорд, не проиграв в 21 последнем матче во всех турнирах (12 побед, 9 ничьих).

Команда 5 раз играла в матче за Суперкубок УЕФА (в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах). Как и «Бавария», «Севилья» только один раз выигрывала этот трофей. В новом сезоне «Севилья» еще не играла официальных матчей, лишь провела несколько спаррингов. В частности, команда Лопетеги обыграла «Леванте» (3:2) и «Атлетик» (2:1).

«Бавария» - «Севилья». Прогноз

У мюнхенцев не будет легкой прогулки в стиле недавнего «Шальке». «Севилья» точно наработает на гол, а «Бавария» фрагментами будет включаться на все 100% и в итоге победит за счет класса, физики и глубины состава.