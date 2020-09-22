ФОТО. Динамо перед игрой прогулялось по Генту

Все игроки в отличном настроении

  • 22.09.2020 15:59
  • 848 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Динамо перед игрой прогулялось по Генту
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к поединку раунда плей-офф Лиги чемпионов, находясь в Генте. Игра пройдет 23 сентября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Сегодня Мирча Луческу дал футболистам время погулять по городу и насладиться видами Гента.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 22.09.2020 16:11
    0
    Сплошной камень на улицах... Фу.
    У нас деревья, куда ни глянь.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.09.2020 16:06
    0
    Усе пи***здець Родрігеш зняв маску - завтра на поле не пустять і з Бельгії не випустять
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.09.2020 16:11
    0
    Сплошной камень на улицах... Фу.
    У нас деревья, куда ни глянь.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.09.2020 16:06
    0
    Усе пи***здець Родрігеш зняв маску - завтра на поле не пустять і з Бельгії не випустять
    Ссылка
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