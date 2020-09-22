ФОТО. Динамо перед игрой прогулялось по Генту

Киевское «Динамо» продолжает подготовку к поединку раунда плей-офф Лиги чемпионов, находясь в Генте. Игра пройдет 23 сентября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
Сегодня Мирча Луческу дал футболистам время погулять по городу и насладиться видами Гента.
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Источник — ФК Динамо Киев
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У нас деревья, куда ни глянь.
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