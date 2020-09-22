Хавбек Гента: «Мы очень близки к групповому этапу Лиги чемпионов»

Полузащитник «Гента» Вадис Одиджа-Офоэ оценил противостояние с киевским «Динамо» в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов за право сыграть в группе.
«Все игроки нашей команды понимают, что групповой этап Лиги чемпионов станет серьезным успехом как для каждого футболиста, так и для клуба в целом».
«И теперь мы очень близки к группе Лиги чемпионов. Весь минувший сезон «Гент» тяжело работал, чтобы выполнить эту задачу», - сказал Одиджа-Офоэ.
Матч пройдет 23-го сентября, старт в 22:00.
Источник — ФК Гент
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