Хавбек Гента: «Мы очень близки к групповому этапу Лиги чемпионов»

Полузащитник «Гента» Вадис Одиджа-Офоэ оценил противостояние с киевским «Динамо» в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов за право сыграть в группе.

«Все игроки нашей команды понимают, что групповой этап Лиги чемпионов станет серьезным успехом как для каждого футболиста, так и для клуба в целом».

«И теперь мы очень близки к группе Лиги чемпионов. Весь минувший сезон «Гент» тяжело работал, чтобы выполнить эту задачу», - сказал Одиджа-Офоэ.

Матч пройдет 23-го сентября, старт в 22:00.