Хавбек Гента: «Мы очень близки к групповому этапу Лиги чемпионов»

Вадис Одиджа-Офоэ рассчитывает на успех

  • 22.09.2020 15:55
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Хавбек Гента: «Мы очень близки к групповому этапу Лиги чемпионов»
© voetbalbelgie.be

Полузащитник «Гента» Вадис Одиджа-Офоэ оценил противостояние с киевским «Динамо» в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов за право сыграть в группе.

«Все игроки нашей команды понимают, что групповой этап Лиги чемпионов станет серьезным успехом как для каждого футболиста, так и для клуба в целом».

«И теперь мы очень близки к группе Лиги чемпионов. Весь минувший сезон «Гент» тяжело работал, чтобы выполнить эту задачу», - сказал Одиджа-Офоэ.

Матч пройдет 23-го сентября, старт в 22:00.

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Источник — ФК Гент

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