Тренер Гента: «Динамо - сильный соперник, но я вижу шансы для нас»

Вим Де Деккер считает, что у команды есть возможность пройти дальше

  • 22.09.2020 15:35
  • 1055 просмотров
  • 1 комментарий
Тренер Гента: «Динамо - сильный соперник, но я вижу шансы для нас»
© kaagent.be

Наставник «Гента» Вим Де Деккер перед завтрашним матчем плей-офф Лиги чемпионов против киевского «Динамо» отметим, что рассчитывает выйти в групповой турнир.

«Динамо» - сильный соперник, очень организованная команда. У киевлян идеальное соотношение молодых и опытных исполнителей».

«Однако я вижу возможности, которые есть у «Гента» для достижения успеха», - сказал Де Деккер.

Матч начнется в 22:00.

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Источник — ФК Гент

(7 голосов)

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 22.09.2020 16:10
    0
    про травмованих нічого не сказав. А там є в лазареті ключові... Чи зможуть завтра вийти?
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 22.09.2020 16:10
    0
    про травмованих нічого не сказав. А там є в лазареті ключові... Чи зможуть завтра вийти?
    Ссылка
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