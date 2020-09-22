Тренер Гента: «Динамо - сильный соперник, но я вижу шансы для нас»

Наставник «Гента» Вим Де Деккер перед завтрашним матчем плей-офф Лиги чемпионов против киевского «Динамо» отметим, что рассчитывает выйти в групповой турнир.
«Динамо» - сильный соперник, очень организованная команда. У киевлян идеальное соотношение молодых и опытных исполнителей».
«Однако я вижу возможности, которые есть у «Гента» для достижения успеха», - сказал Де Деккер.
Матч начнется в 22:00.
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Источник — ФК Гент
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