Тренер Гента: «Динамо - сильный соперник, но я вижу шансы для нас»

Наставник «Гента» Вим Де Деккер перед завтрашним матчем плей-офф Лиги чемпионов против киевского «Динамо» отметим, что рассчитывает выйти в групповой турнир.

«Динамо» - сильный соперник, очень организованная команда. У киевлян идеальное соотношение молодых и опытных исполнителей».

«Однако я вижу возможности, которые есть у «Гента» для достижения успеха», - сказал Де Деккер.

Матч начнется в 22:00.