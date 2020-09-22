Спортивный директор Болоньи: «Сложно договориться по трансферу Супряги»

Риккардо Бигон утверждает, что клуб не намерен отступать

  • 22.09.2020 14:52
  • 1808 просмотров
  • 18 комментариев
Спортивный директор Болоньи: «Сложно договориться по трансферу Супряги»
© fcdynamo.kiev.ua

Итальянская «Болонья» продолжает переговоры с киевским «Динамо» по поводу трансфера молодого форварда Владислава Супряги, однако спортивный директор Риккардо Бигон рассказал, что все проходит непросто.

«Сложно договориться по трансферу, рынок сейчас очень тяжелый. Многие клубы терпят убытки, поэтому непросто покупать и продавать по нужным ценам».

«Если сможем договориться по Супряге, то отлично. Если нет, то потом попробуем еще раз», - сказал Бигон.

Ранее сообщалось, что переговоры между клубами уже несколько раз заходили в тупик.

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Источник — TMW

(7 голосов)

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Комментарии
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 22.09.2020 16:04
    +1
    Леоненко цитата "...Я не мог написать заявление на уход из «Динамо». Что у меня закончился контракт, которого нет. Секретарь заяву не принимал — ее бы уволили. Я на почту ходил и отправлял заявление заказным письмом. В то время в «Динамо» не было контрактов с печатями...".
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 16:01
    0
    Платите $, будет проще
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 22.09.2020 15:56
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 22.09.2020 15:52
    А нафіга Суркісу віддавати Супрягу за менші гроші ніж задекларовано, якщо в Динамо крім Влада і нападаючого більше немає? Суркіс нічого не втрачає. Ціна на Супрягу меншою не стане (хіба що пацан отримає якусь важку травму та не буде грати). Луческу бачить наразі його основним форвардом, а циган просто так будь-кого не заграє. Знаючи вміння "містера" працювати з молоддю вже зимою Влад коштуватиме мін. 20 лямів, а якщо Динамо вийде в групу ЛЧ то і всіх 25. І Болонья це прекрасно розуміє, однак не мають зараз стільки бабла, щоб 15 одразу ж віддати.
    Более того, их 15 сразу никто и не просит отдавать. Продают 15, но в 2 этапа пойдут. А этот бред с 2 лямами аренды и выкупом за 8. Пусть будущим летом подумают кого они за 15 купят. Цены сами по себе после коронавируса вырастут процентов на 30.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.09.2020 15:52
    +2
    А нафіга Суркісу віддавати Супрягу за менші гроші ніж задекларовано, якщо в Динамо крім Влада і нападаючого більше немає? Суркіс нічого не втрачає. Ціна на Супрягу меншою не стане (хіба що пацан отримає якусь важку травму та не буде грати). Луческу бачить наразі його основним форвардом, а циган просто так будь-кого не заграє. Знаючи вміння "містера" працювати з молоддю вже зимою Влад коштуватиме мін. 20 лямів, а якщо Динамо вийде в групу ЛЧ то і всіх 25. І Болонья це прекрасно розуміє, однак не мають зараз стільки бабла, щоб 15 одразу ж віддати.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 22.09.2020 15:51
    +1
    alefteev77, 22.09.2020 15:39
    Какие сейчас расценки на ботофермах? По чем нынче дизлайк, коммент?
    Какими видами спорта еще интересуешь, интеллигент голубых кровей..?
    И потом, дурачек, если кто-то хочет сам диктовать условия он прописывает как Месси право ухода и получает меньше. Если он точно знает что хочет уйти, то есть отличный способ - прописать клаусулу. И никто не удержит. На крайняк со своего кармана компенсируешь разницу.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 22.09.2020 15:48
    +2
    alefteev77, 22.09.2020 15:36
    Александар Драгович:
    «С президентом «Динамо» было нелегко договориться. Он четырежды повышал цену сделки. В итоге я очень рад, что «Байер» пошел до конца и оказал мне такое доверие».
    Андрей Ярмоленко: "Суркис пообещал, что отпустит, но так не произошло"
    Виктор Леоненко: "Я ездил в «Кайзерслаутерн». Все было нормально, я с ними тренировался. Главного тренера Отто Рехагеля хорошо знаю — он за мной в гостиницу заезжал. Но когда речь зашла о цене, клубы не договорились. А так бы через год, в 98-м, я стал бы чемпионом Германии.
    Я в 97-м должен был оказаться в Донецке, меня «Шахтер» покупал. Я к Ринату Ахметову аж бегом бы побежал! Если «Динамо» не подхожу, почему за «Шахтер» не поиграть?"
    По Драговичу никто не повышал чистую цену, там цену пытались утрясти из выплаты и бонусов. Потому он так и говорит. Динамо хотело изначально 20. Продали за 18,5+бонусы. Так что рассказывать о повышении цены 4 раза глупо.
    Ярмоленко говорили что опустят в топ-клуб или за 25. Его торговал Сток. И 25 он не предлагал.
    Сейчас Леоненко говорит что его хотели в Англии и что у него не было вообще контракта на бумаге с Динамо. А по поводу Шахтера, так не хотели усилять конкурента. И Ринат да этого кого-то в Киев не отпустил. Так что там пацанский спор был
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.09.2020 15:39
    -3
    Frank Piter, 22.09.2020 15:30
    Что ты несешь, полудурок? По Шевченко спокойно договорились. Ярмоленко как только 25 дали, так и ушел. Драговича за почти 20 впарили при покупке в 10. Махмеди тоже больше 2 цен. А Леоненко контракт не заключал с его слов, крепостным был
    Какие сейчас расценки на ботофермах? По чем нынче дизлайк, коммент?
    Какими видами спорта еще интересуешь, интеллигент голубых кровей..?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.09.2020 15:36
    +1
    Frank Piter, 22.09.2020 15:30
    Что ты несешь, полудурок? По Шевченко спокойно договорились. Ярмоленко как только 25 дали, так и ушел. Драговича за почти 20 впарили при покупке в 10. Махмеди тоже больше 2 цен. А Леоненко контракт не заключал с его слов, крепостным был
    Александар Драгович:
    «С президентом «Динамо» было нелегко договориться. Он четырежды повышал цену сделки. В итоге я очень рад, что «Байер» пошел до конца и оказал мне такое доверие».
    Андрей Ярмоленко: "Суркис пообещал, что отпустит, но так не произошло"
    Виктор Леоненко: "Я ездил в «Кайзерслаутерн». Все было нормально, я с ними тренировался. Главного тренера Отто Рехагеля хорошо знаю — он за мной в гостиницу заезжал. Но когда речь зашла о цене, клубы не договорились. А так бы через год, в 98-м, я стал бы чемпионом Германии.
    Я в 97-м должен был оказаться в Донецке, меня «Шахтер» покупал. Я к Ринату Ахметову аж бегом бы побежал! Если «Динамо» не подхожу, почему за «Шахтер» не поиграть?"
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 22.09.2020 15:36
    -1
    volf2020, 22.09.2020 15:15
    Суркі ніяк нажертися не може.Е пропозиція з европейського клубу то продавай не маринуй.
    Цену назвали. Пусть платят. Да не переживайте вы так, через год за 20 уйдет
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 22.09.2020 15:31
    -1
    ffff, 22.09.2020 15:10
    Цена это та которая дают, а не то что Суркис хочет на свой счёт. Хорошо что ранее Динамо Филиппова не купило, а то был бы из него "маринад".
    Про Маринад Тайсону расскажи
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 22.09.2020 15:30
    -2
    alefteev77, 22.09.2020 15:04
    А когда с Динамо Киев можно было нормально договориться?
    -
    Вспомните историю трансферов Шевченка-Ярмоленка-Драговича-Мехмеди-Лео
    ненка...
    Что ты несешь, полудурок? По Шевченко спокойно договорились. Ярмоленко как только 25 дали, так и ушел. Драговича за почти 20 впарили при покупке в 10. Махмеди тоже больше 2 цен. А Леоненко контракт не заключал с его слов, крепостным был
    Ссылка
    volf2020
      volf2020, 22.09.2020 15:15
    0
    Суркі ніяк нажертися не може.Е пропозиція з европейського клубу то продавай не маринуй.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 22.09.2020 15:12
    0
    Бигон: даю 10-ть
    Сурок: нуно 15-ть
    Бигон: даю 10-ть
    Сурок: нуно 15-ть
    Бигон: даю 10-ть
    Сурок: нуно 15-ть
    ............................................Прошёл год..........
    Бигон: даю 5-ть
    Сурок: нуно 10-ть
    Бигон: даю 5-ть
    Сурок: нуно 10-ть
    Бигон: даю 5-ть
    Сурок: нуно 10-ть
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 22.09.2020 15:12
    +1
    Краще якогось нігера, або серба/ховата, бразильця/аргентинця за таку суму купити, аніж Супрягу
    Ссылка
    ffff
      ffff, 22.09.2020 15:10
    0
    Цена это та которая дают, а не то что Суркис хочет на свой счёт. Хорошо что ранее Динамо Филиппова не купило, а то был бы из него "маринад".
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.09.2020 15:04
    +4
    А когда с Динамо Киев можно было нормально договориться?
    -
    Вспомните историю трансферов Шевченка-Ярмоленка-Драговича-Мехмеди-Лео
    ненка...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 14:57
    -8
    Зачем вам это позорное бревно из самого позорного клюба в мире?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.09.2020 14:55
    -4
    Цена указана.
    Платите или идите накуй
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.09.2020 15:04
    +4
    А когда с Динамо Киев можно было нормально договориться?
    -
    Вспомните историю трансферов Шевченка-Ярмоленка-Драговича-Мехмеди-Лео
    ненка...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.09.2020 15:52
    +2
    А нафіга Суркісу віддавати Супрягу за менші гроші ніж задекларовано, якщо в Динамо крім Влада і нападаючого більше немає? Суркіс нічого не втрачає. Ціна на Супрягу меншою не стане (хіба що пацан отримає якусь важку травму та не буде грати). Луческу бачить наразі його основним форвардом, а циган просто так будь-кого не заграє. Знаючи вміння "містера" працювати з молоддю вже зимою Влад коштуватиме мін. 20 лямів, а якщо Динамо вийде в групу ЛЧ то і всіх 25. І Болонья це прекрасно розуміє, однак не мають зараз стільки бабла, щоб 15 одразу ж віддати.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 22.09.2020 15:48
    +2
    alefteev77, 22.09.2020 15:36
    Александар Драгович:
    «С президентом «Динамо» было нелегко договориться. Он четырежды повышал цену сделки. В итоге я очень рад, что «Байер» пошел до конца и оказал мне такое доверие».
    Андрей Ярмоленко: "Суркис пообещал, что отпустит, но так не произошло"
    Виктор Леоненко: "Я ездил в «Кайзерслаутерн». Все было нормально, я с ними тренировался. Главного тренера Отто Рехагеля хорошо знаю — он за мной в гостиницу заезжал. Но когда речь зашла о цене, клубы не договорились. А так бы через год, в 98-м, я стал бы чемпионом Германии.
    Я в 97-м должен был оказаться в Донецке, меня «Шахтер» покупал. Я к Ринату Ахметову аж бегом бы побежал! Если «Динамо» не подхожу, почему за «Шахтер» не поиграть?"
    По Драговичу никто не повышал чистую цену, там цену пытались утрясти из выплаты и бонусов. Потому он так и говорит. Динамо хотело изначально 20. Продали за 18,5+бонусы. Так что рассказывать о повышении цены 4 раза глупо.
    Ярмоленко говорили что опустят в топ-клуб или за 25. Его торговал Сток. И 25 он не предлагал.
    Сейчас Леоненко говорит что его хотели в Англии и что у него не было вообще контракта на бумаге с Динамо. А по поводу Шахтера, так не хотели усилять конкурента. И Ринат да этого кого-то в Киев не отпустил. Так что там пацанский спор был
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 22.09.2020 16:04
    +1
    Леоненко цитата "...Я не мог написать заявление на уход из «Динамо». Что у меня закончился контракт, которого нет. Секретарь заяву не принимал — ее бы уволили. Я на почту ходил и отправлял заявление заказным письмом. В то время в «Динамо» не было контрактов с печатями...".
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 22.09.2020 15:56
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 22.09.2020 15:52
    А нафіга Суркісу віддавати Супрягу за менші гроші ніж задекларовано, якщо в Динамо крім Влада і нападаючого більше немає? Суркіс нічого не втрачає. Ціна на Супрягу меншою не стане (хіба що пацан отримає якусь важку травму та не буде грати). Луческу бачить наразі його основним форвардом, а циган просто так будь-кого не заграє. Знаючи вміння "містера" працювати з молоддю вже зимою Влад коштуватиме мін. 20 лямів, а якщо Динамо вийде в групу ЛЧ то і всіх 25. І Болонья це прекрасно розуміє, однак не мають зараз стільки бабла, щоб 15 одразу ж віддати.
    Более того, их 15 сразу никто и не просит отдавать. Продают 15, но в 2 этапа пойдут. А этот бред с 2 лямами аренды и выкупом за 8. Пусть будущим летом подумают кого они за 15 купят. Цены сами по себе после коронавируса вырастут процентов на 30.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 22.09.2020 15:51
    +1
    alefteev77, 22.09.2020 15:39
    Какие сейчас расценки на ботофермах? По чем нынче дизлайк, коммент?
    Какими видами спорта еще интересуешь, интеллигент голубых кровей..?
    И потом, дурачек, если кто-то хочет сам диктовать условия он прописывает как Месси право ухода и получает меньше. Если он точно знает что хочет уйти, то есть отличный способ - прописать клаусулу. И никто не удержит. На крайняк со своего кармана компенсируешь разницу.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.09.2020 15:36
    +1
    Frank Piter, 22.09.2020 15:30
    Что ты несешь, полудурок? По Шевченко спокойно договорились. Ярмоленко как только 25 дали, так и ушел. Драговича за почти 20 впарили при покупке в 10. Махмеди тоже больше 2 цен. А Леоненко контракт не заключал с его слов, крепостным был
    Александар Драгович:
    «С президентом «Динамо» было нелегко договориться. Он четырежды повышал цену сделки. В итоге я очень рад, что «Байер» пошел до конца и оказал мне такое доверие».
    Андрей Ярмоленко: "Суркис пообещал, что отпустит, но так не произошло"
    Виктор Леоненко: "Я ездил в «Кайзерслаутерн». Все было нормально, я с ними тренировался. Главного тренера Отто Рехагеля хорошо знаю — он за мной в гостиницу заезжал. Но когда речь зашла о цене, клубы не договорились. А так бы через год, в 98-м, я стал бы чемпионом Германии.
    Я в 97-м должен был оказаться в Донецке, меня «Шахтер» покупал. Я к Ринату Ахметову аж бегом бы побежал! Если «Динамо» не подхожу, почему за «Шахтер» не поиграть?"
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 22.09.2020 15:12
    +1
    Краще якогось нігера, або серба/ховата, бразильця/аргентинця за таку суму купити, аніж Супрягу
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 16:01
    0
    Платите $, будет проще
    Ссылка
    volf2020
      volf2020, 22.09.2020 15:15
    0
    Суркі ніяк нажертися не може.Е пропозиція з европейського клубу то продавай не маринуй.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 22.09.2020 15:12
    0
    Бигон: даю 10-ть
    Сурок: нуно 15-ть
    Бигон: даю 10-ть
    Сурок: нуно 15-ть
    Бигон: даю 10-ть
    Сурок: нуно 15-ть
    ............................................Прошёл год..........
    Бигон: даю 5-ть
    Сурок: нуно 10-ть
    Бигон: даю 5-ть
    Сурок: нуно 10-ть
    Бигон: даю 5-ть
    Сурок: нуно 10-ть
    Ссылка
    ffff
      ffff, 22.09.2020 15:10
    0
    Цена это та которая дают, а не то что Суркис хочет на свой счёт. Хорошо что ранее Динамо Филиппова не купило, а то был бы из него "маринад".
    Ссылка
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