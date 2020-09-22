Спортивный директор Болоньи: «Сложно договориться по трансферу Супряги»

Итальянская «Болонья» продолжает переговоры с киевским «Динамо» по поводу трансфера молодого форварда Владислава Супряги, однако спортивный директор Риккардо Бигон рассказал, что все проходит непросто.

«Сложно договориться по трансферу, рынок сейчас очень тяжелый. Многие клубы терпят убытки, поэтому непросто покупать и продавать по нужным ценам».

«Если сможем договориться по Супряге, то отлично. Если нет, то потом попробуем еще раз», - сказал Бигон.

Ранее сообщалось, что переговоры между клубами уже несколько раз заходили в тупик.