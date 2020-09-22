Спортивный директор Болоньи: «Сложно договориться по трансферу Супряги»

Итальянская «Болонья» продолжает переговоры с киевским «Динамо» по поводу трансфера молодого форварда Владислава Супряги, однако спортивный директор Риккардо Бигон рассказал, что все проходит непросто.
«Сложно договориться по трансферу, рынок сейчас очень тяжелый. Многие клубы терпят убытки, поэтому непросто покупать и продавать по нужным ценам».
«Если сможем договориться по Супряге, то отлично. Если нет, то потом попробуем еще раз», - сказал Бигон.
Ранее сообщалось, что переговоры между клубами уже несколько раз заходили в тупик.
Источник — TMW
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Какими видами спорта еще интересуешь, интеллигент голубых кровей..?
«С президентом «Динамо» было нелегко договориться. Он четырежды повышал цену сделки. В итоге я очень рад, что «Байер» пошел до конца и оказал мне такое доверие».
Андрей Ярмоленко: "Суркис пообещал, что отпустит, но так не произошло"
Виктор Леоненко: "Я ездил в «Кайзерслаутерн». Все было нормально, я с ними тренировался. Главного тренера Отто Рехагеля хорошо знаю — он за мной в гостиницу заезжал. Но когда речь зашла о цене, клубы не договорились. А так бы через год, в 98-м, я стал бы чемпионом Германии.
Я в 97-м должен был оказаться в Донецке, меня «Шахтер» покупал. Я к Ринату Ахметову аж бегом бы побежал! Если «Динамо» не подхожу, почему за «Шахтер» не поиграть?"
Ярмоленко говорили что опустят в топ-клуб или за 25. Его торговал Сток. И 25 он не предлагал.
Сейчас Леоненко говорит что его хотели в Англии и что у него не было вообще контракта на бумаге с Динамо. А по поводу Шахтера, так не хотели усилять конкурента. И Ринат да этого кого-то в Киев не отпустил. Так что там пацанский спор был
Какими видами спорта еще интересуешь, интеллигент голубых кровей..?
«С президентом «Динамо» было нелегко договориться. Он четырежды повышал цену сделки. В итоге я очень рад, что «Байер» пошел до конца и оказал мне такое доверие».
Андрей Ярмоленко: "Суркис пообещал, что отпустит, но так не произошло"
Виктор Леоненко: "Я ездил в «Кайзерслаутерн». Все было нормально, я с ними тренировался. Главного тренера Отто Рехагеля хорошо знаю — он за мной в гостиницу заезжал. Но когда речь зашла о цене, клубы не договорились. А так бы через год, в 98-м, я стал бы чемпионом Германии.
Я в 97-м должен был оказаться в Донецке, меня «Шахтер» покупал. Я к Ринату Ахметову аж бегом бы побежал! Если «Динамо» не подхожу, почему за «Шахтер» не поиграть?"
-
Вспомните историю трансферов Шевченка-Ярмоленка-Драговича-Мехмеди-Лео
ненка...
Сурок: нуно 15-ть
Бигон: даю 10-ть
Сурок: нуно 15-ть
Бигон: даю 10-ть
Сурок: нуно 15-ть
............................................Прошёл год..........
Бигон: даю 5-ть
Сурок: нуно 10-ть
Бигон: даю 5-ть
Сурок: нуно 10-ть
Бигон: даю 5-ть
Сурок: нуно 10-ть
-
Вспомните историю трансферов Шевченка-Ярмоленка-Драговича-Мехмеди-Лео
ненка...
Платите или идите накуй
-
Вспомните историю трансферов Шевченка-Ярмоленка-Драговича-Мехмеди-Лео
ненка...
«С президентом «Динамо» было нелегко договориться. Он четырежды повышал цену сделки. В итоге я очень рад, что «Байер» пошел до конца и оказал мне такое доверие».
Андрей Ярмоленко: "Суркис пообещал, что отпустит, но так не произошло"
Виктор Леоненко: "Я ездил в «Кайзерслаутерн». Все было нормально, я с ними тренировался. Главного тренера Отто Рехагеля хорошо знаю — он за мной в гостиницу заезжал. Но когда речь зашла о цене, клубы не договорились. А так бы через год, в 98-м, я стал бы чемпионом Германии.
Я в 97-м должен был оказаться в Донецке, меня «Шахтер» покупал. Я к Ринату Ахметову аж бегом бы побежал! Если «Динамо» не подхожу, почему за «Шахтер» не поиграть?"
Ярмоленко говорили что опустят в топ-клуб или за 25. Его торговал Сток. И 25 он не предлагал.
Сейчас Леоненко говорит что его хотели в Англии и что у него не было вообще контракта на бумаге с Динамо. А по поводу Шахтера, так не хотели усилять конкурента. И Ринат да этого кого-то в Киев не отпустил. Так что там пацанский спор был
Какими видами спорта еще интересуешь, интеллигент голубых кровей..?
«С президентом «Динамо» было нелегко договориться. Он четырежды повышал цену сделки. В итоге я очень рад, что «Байер» пошел до конца и оказал мне такое доверие».
Андрей Ярмоленко: "Суркис пообещал, что отпустит, но так не произошло"
Виктор Леоненко: "Я ездил в «Кайзерслаутерн». Все было нормально, я с ними тренировался. Главного тренера Отто Рехагеля хорошо знаю — он за мной в гостиницу заезжал. Но когда речь зашла о цене, клубы не договорились. А так бы через год, в 98-м, я стал бы чемпионом Германии.
Я в 97-м должен был оказаться в Донецке, меня «Шахтер» покупал. Я к Ринату Ахметову аж бегом бы побежал! Если «Динамо» не подхожу, почему за «Шахтер» не поиграть?"
Сурок: нуно 15-ть
Бигон: даю 10-ть
Сурок: нуно 15-ть
Бигон: даю 10-ть
Сурок: нуно 15-ть
............................................Прошёл год..........
Бигон: даю 5-ть
Сурок: нуно 10-ть
Бигон: даю 5-ть
Сурок: нуно 10-ть
Бигон: даю 5-ть
Сурок: нуно 10-ть
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