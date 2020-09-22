Украина – Греция. Отбор на женский Евро-2022. Смотреть онлайн. LIVE

Сегодня, 22 сентября, женская сборная Украины в Киеве в матче отбора на Евро-2022 примет Грецию. Начало матча – в 19:00.
Смотрите прямую трансляцию матча на нашем сайте:
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Греция.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.