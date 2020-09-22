Александр РЯБОКОНЬ: «Мудрик тренируется круглые сутки. Уникальный человек»

Наставник «Десны» Александр Рябоконь считает, что у многих сложился неправильный образ молодого хавбека Михаила Мудрика, который известен по видео в соцсети Instagram.

Клуб арендовал игрока у «Шахтера».

«Сейчас пришел Мудрик, говорят: инстаграм, то, се. А он тренируется круглые сутки. И с командой, и индивидуально, и в разных залах. Когда не тренируется – просит какой-то матч посмотреть, чтобы что-то по теории. Просто уникальный человек. Поэтому залог всего – любовь к футболу».

«Сам удивлен, насколько он любит футбол. Абсолютно готов серьезно заниматься и тренироваться круглые сутки. Это факт. Я бы очень хотел, чтобы он здесь раскрылся на полную. Таких, как он, единицы. Очень талантливый парень. Думаю, у него все получится. В ближайших матчах, думаю, будет в основном составе», - сказал Рябоконь.

В нынешнем сезоне УПЛ Мудрик лишь раз вышел на замену.