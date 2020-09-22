Игорь ЦЫГАНЫК: «Украине от матчей с Францией отказываться нельзя»

Журналист Игорь Цыганык не видит проблем в том, что с 7-го по 13-е октября сборная Украины проведет матчи против Франции, Германии и Испании.

«От матчей с Францией не отказываются. Нам очень сложно договариваться о спаррингах с такими командами. Была договоренность Шевченко и Дешама, что сыграть должны были еще в марте. Можно было бы отказаться от Мальты или Литвы, но Франция - качественный соперник, и даже если выйдут играть молодые игроки, то они почувствуют уровень, к которому нужно стремиться».

«И потом Лига наций. Наши футболисты должны привыкнуть играть против лучших, и тогда они будут прогрессировать. А если отказываться и раз в год играть против Испании или Англии, то ничего не будет».

«Если бы мы каждые три дня играли с такими соперниками, то и тренироваться не нужно», - считает Цыганык.