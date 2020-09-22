Игорь ЦЫГАНЫК: «Украине от матчей с Францией отказываться нельзя»

Эксперт не видит проблем в насыщенном графике матчей

  • 22.09.2020 13:45
  • 1244 просмотра
  • 2 комментария
Игорь ЦЫГАНЫК: «Украине от матчей с Францией отказываться нельзя»
© uaf.ua

Журналист Игорь Цыганык не видит проблем в том, что с 7-го по 13-е октября сборная Украины проведет матчи против Франции, Германии и Испании.

«От матчей с Францией не отказываются. Нам очень сложно договариваться о спаррингах с такими командами. Была договоренность Шевченко и Дешама, что сыграть должны были еще в марте. Можно было бы отказаться от Мальты или Литвы, но Франция - качественный соперник, и даже если выйдут играть молодые игроки, то они почувствуют уровень, к которому нужно стремиться».

«И потом Лига наций. Наши футболисты должны привыкнуть играть против лучших, и тогда они будут прогрессировать. А если отказываться и раз в год играть против Испании или Англии, то ничего не будет».

«Если бы мы каждые три дня играли с такими соперниками, то и тренироваться не нужно», - считает Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(4 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 22.09.2020 13:51
    -1
    В матче с Францей Шева выпустит в основном игроков Динамо!
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 22.09.2020 13:49
    +2
    Согласен, что на французов нужно выпустить на половину резервный состав. Два матча подряд с грандами наши основные сборники не выдержат, а матч с немцами важнее.
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 22.09.2020 13:49
    +2
    Согласен, что на французов нужно выпустить на половину резервный состав. Два матча подряд с грандами наши основные сборники не выдержат, а матч с немцами важнее.
    Ссылка
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