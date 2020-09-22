ОФИЦИАЛЬНО. Артуро Видаль - игрок Интера

Чилийский игрок вернулся в Италию

  • 22.09.2020 12:18
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Артуро Видаль - игрок Интера
© marca.com

«Интер» объявил о подписании контракта с чилийским полузащитником Артуро Видалем, который покинул «Барселону».

Контракт 33-летнего игрока оформлен на 2 года. Сообщается, что «Барселона» отдала футболиста за 1 миллион евро, чтобы побыстрее оформить трансфер.

В составе каталонской команды Видаль провел 96 матчей и забил 11 голов. Выиграл чемпионат Испании и Суперкубок Испании. Артуро попал в список игроков, которые оказались не нужны новому тренеру Рональду Куману.

Ранее в Италии Видаль успешно выступал за «Ювентус».

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Источник — ФК Интер

(5 голосов)

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Комментарии
    Manticora
    online
      Manticora, 22.09.2020 12:38
    -1
    Никогда не нравился он мне из-за того.. что он психованый очень..
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