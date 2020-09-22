ОФИЦИАЛЬНО. Артуро Видаль - игрок Интера

«Интер» объявил о подписании контракта с чилийским полузащитником Артуро Видалем, который покинул «Барселону».

Контракт 33-летнего игрока оформлен на 2 года. Сообщается, что «Барселона» отдала футболиста за 1 миллион евро, чтобы побыстрее оформить трансфер.

В составе каталонской команды Видаль провел 96 матчей и забил 11 голов. Выиграл чемпионат Испании и Суперкубок Испании. Артуро попал в список игроков, которые оказались не нужны новому тренеру Рональду Куману.

Ранее в Италии Видаль успешно выступал за «Ювентус».