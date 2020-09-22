Выгнали из-за детей. Семья Дентиньо угодила в неприятную ситуацию в Одессе

Супруга бразильского хавбека «Шахтера» Дентиньо Дани Соуза, которая на родине является популярной медийной фигурой, в очередном выпуске своего блога на Youtube рассказала подписчикам об отдыхе с детьми на берегу Черного моря в Одессе.

Гости сняли шикарные апартаменты в одном из лучших отелей города, но в определенный момент столкнулись со сложностями. Во время отдыха Дани Соузы с детьми возле бассейна, к бразильцам обратилась сотрудница отеля, которая попросила их покинуть террасу из-за того, что отдых там не предусматривает пребывание детей.

Дани Соуза поделилась с подписчиками своим возмущением, потому как ее не предупредили при бронировании номера о таких правилах заведения. Женщина не рекомендовала никому из зрителей своего канала этот отель для отдыха.

Кроме того, на видео слышно, как один из детей Дентиньо и Дани Соузы просил у мамы потребовать возврата денег.

Отметим, что Дентиньо вместе с семьей в Одессе не было, так как футболист пребывает в лагере «Шахтера», который ведет подготовку к ближайшему матчу УПЛ против «Руха», запланированному на завтра.

Ранее Дани Соуза жаловалась на расизм в украинской школе по отношению к ее детям.