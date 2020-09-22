Выгнали из-за детей. Семья Дентиньо угодила в неприятную ситуацию в Одессе

Отдых бразильцев в Южной Пальмире не задался…

  • 22.09.2020 10:40
  • 3552 просмотра
  • 6 комментариев
Выгнали из-за детей. Семья Дентиньо угодила в неприятную ситуацию в Одессе
© Youtube

Супруга бразильского хавбека «Шахтера» Дентиньо Дани Соуза, которая на родине является популярной медийной фигурой, в очередном выпуске своего блога на Youtube рассказала подписчикам об отдыхе с детьми на берегу Черного моря в Одессе.

Гости сняли шикарные апартаменты в одном из лучших отелей города, но в определенный момент столкнулись со сложностями. Во время отдыха Дани Соузы с детьми возле бассейна, к бразильцам обратилась сотрудница отеля, которая попросила их покинуть террасу из-за того, что отдых там не предусматривает пребывание детей.

Дани Соуза поделилась с подписчиками своим возмущением, потому как ее не предупредили при бронировании номера о таких правилах заведения. Женщина не рекомендовала никому из зрителей своего канала этот отель для отдыха.

Кроме того, на видео слышно, как один из детей Дентиньо и Дани Соузы просил у мамы потребовать возврата денег.

Отметим, что Дентиньо вместе с семьей в Одессе не было, так как футболист пребывает в лагере «Шахтера», который ведет подготовку к ближайшему матчу УПЛ против «Руха», запланированному на завтра.

Ранее Дани Соуза жаловалась на расизм в украинской школе по отношению к ее детям.

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Источник — Globo

(10 голосов)

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Комментарии
    Andrii Akopian
      Andrii Akopian, 22.09.2020 11:30
    +1
    може там для нудистів зона, нема повної інформації
    Ссылка
    Stran
      Stran, 22.09.2020 11:25
    +1
    склочная цыганка))
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 22.09.2020 11:11
    +4
    Есть отели Adults Only (либо в некоторые дни работает этот режим), где люди хотят посидеть без визга, криков, мочи в бассейне. Бывает что тётеньки не носят верхнюю часть купальника. Поэтому просьба весьма резонна.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 22.09.2020 11:00
    0
    Чем дети-то в бассейне мешают?
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 22.09.2020 10:54
    +1
    Такого игрочилу угробили на банке, а тот и рад бабки получать
    Ссылка
    Орест Копиця
      Орест Копиця, 22.09.2020 10:46
    +3
    Господарі готелю - дикуни. Бідні діти, шкода їх.
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 22.09.2020 11:11
    +4
    Есть отели Adults Only (либо в некоторые дни работает этот режим), где люди хотят посидеть без визга, криков, мочи в бассейне. Бывает что тётеньки не носят верхнюю часть купальника. Поэтому просьба весьма резонна.
    Ссылка
    Орест Копиця
      Орест Копиця, 22.09.2020 10:46
    +3
    Господарі готелю - дикуни. Бідні діти, шкода їх.
    Ссылка
    Andrii Akopian
      Andrii Akopian, 22.09.2020 11:30
    +1
    може там для нудистів зона, нема повної інформації
    Ссылка
    Stran
      Stran, 22.09.2020 11:25
    +1
    склочная цыганка))
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 22.09.2020 10:54
    +1
    Такого игрочилу угробили на банке, а тот и рад бабки получать
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 22.09.2020 11:00
    0
    Чем дети-то в бассейне мешают?
    Ссылка
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