Матч Николаева и Волыни перенесли из-за коронавируса

Представители «Волыни» обратились к ПФЛ с просьбой перенести матч 4-го тура Первой лиги против «Николаева». Игра должна была состояться в субботу, 26 сентября.

Но много игроков луцкой команды заражены коронавирусом. Из-за этого игру перенесут на более поздний срок.

Также ранее был перенесен матч третьего тура Первой лиги между «Волынью» и «Нивой».