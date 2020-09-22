Матч Николаева и Волыни перенесли из-за коронавируса

Представители «Волыни» обратились к ПФЛ с просьбой перенести матч 4-го тура Первой лиги против «Николаева». Игра должна была состояться в субботу, 26 сентября.
Но много игроков луцкой команды заражены коронавирусом. Из-за этого игру перенесут на более поздний срок.
Также ранее был перенесен матч третьего тура Первой лиги между «Волынью» и «Нивой».
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Источник — ФК Волынь
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