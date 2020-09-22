Денис АНТЮХ: «Цель Колоса — пройти как можно дальше в Лиге Европы»

23-летний украинский игрок «Колоса» Денис Антюх рассказал о целях украинской команды в Лиге Европы.

– Сейчас у «Колоса» плотный игровой график. Как ощущаете, есть проблемы с физическими кондициями?

— Хорошо, когда много игр. Когда чаще проводим матчи, тем потом меньше тренировок. Сейчас часть футболистов пропускала игру с «Рухом», чтобы восстановиться лучше, а потом подготовиться к матчу с «Риекой» в Лиге Европы. У нас команда не состоит из 11 футболистов. Есть ротация, поэтому, кто устал, его могут органично заменить других ребят.

— Своего следующего соперника в Лиге Европы — «Риеку» — уже изучали?

— Пока что плотно не изучали, думаю, в эти дни тренеры предоставят нам о сопернике исчерпывающую информацию. Пока просматривали некоторые обзоры их последних игр. Заметно было, что у «Риеки» поставлена игра. Думаю, тренеры нам расскажут, как нейтрализовать их сильные стороны.

— Какие цели и задачи у «Колоса» в еврокубках?

— Цели простые — пройти как можно дальше по турнирной сетке в Лиге Европы.