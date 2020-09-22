Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ: «Луческу приготовит сюрпризы для Гента»

Для «Динамо» сейчас самое время пройти бельгийский клуб, считает специалист

  • 22.09.2020 08:57
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Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ: «Луческу приготовит сюрпризы для Гента»
© ФК Динамо Киев. Сергей Серебренников

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и ряда бельгийских клубов Сергей Серебренников поделился мнением о «Генте», с которым украинская команда сыграет в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

— Кто сегодня сильнее — АЗ или «Гент»?
— Сложно сказать. Но параллели провести можно. Думаю, что АЗ чуть посильнее будет. Но нельзя забывать, что «Гент» — добротная команда. Однако она не в самой лучшей форме сейчас находится. Думаю, что сейчас самое время для киевского «Динамо», чтобы обыграть «Гент».

— Есть ли фаворит в противостоянии «Динамо» и «Гента»?
— Я бы воздержался от прогнозов. На кону стоит многое.

— В Украине многие говорили, что Мирча Луческу переиграл молодого Арне Слота в игре с АЗ. Здесь может повториться та же история?
— Тактически «Динамо» играло очень правильно с АЗ. Похоже киевляне действовали и в Суперкубке с «Шахтером». Здесь видна рука Луческу. Румынский специалист — опытнейший тренер, и здесь я вижу явное преимущество у «Динамо». Думаю, что Мирча приготовит сюрпризы для своего молодого коллеги.

Матчи «Динамо» с «Гентом» состоятся 23-го и 29-го сентября.

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Источник — Sportarena

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