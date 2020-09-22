ФОТО. Златан Ибрагимович сравнил себя с Бенджамином Баттоном

38-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сравнил себя с известным литературным и киногероем Бенджамином Баттоном.
«Бенджамин Баттон», — написал Златан, комментируя свое свежее фото.
Бенджамин Баттон — главный герой рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, по которому был снят одноименный фильм. Согласно сюжету, Баттон проживает свою жизнь в обратном направлении — он родился стариком и молодеет с каждым днем.
В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» два матча во всех турнирах, где забил три мяча.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.