ФОТО. Златан Ибрагимович сравнил себя с Бенджамином Баттоном

Шведский форвард «Милана» намекнул на то, что он молодеет, а не стареет

  • 22.09.2020 08:09
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ФОТО. Златан Ибрагимович сравнил себя с Бенджамином Баттоном
© ФК Милан. Златан Ибрагимович

38-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович сравнил себя с известным литературным и киногероем Бенджамином Баттоном.

«Бенджамин Баттон», — написал Златан, комментируя свое свежее фото.

Бенджамин Баттон — главный герой рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, по которому был снят одноименный фильм. Согласно сюжету, Баттон проживает свою жизнь в обратном направлении — он родился стариком и молодеет с каждым днем.

В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» два матча во всех турнирах, где забил три мяча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benjamin Button

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

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Источник — Instagram

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