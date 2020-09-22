Даяна Ястремская показала приложение для онлайн-бронирования кортов Palms

В Украине уже два месяца работает первый сервис для онлайн-бронирования кортов Palms. Это приложение для мобильных устройств, позволяющее искать, бронировать и оплачивать корты онлайн в любое время суток.

«Palms – это как Uber или Glovo для теннисистов», – отметила в своей Инстаграм-публикации вто рая ракетка Украины Даяна Ястремская.

По словам Даяны Ястремской, приложение, разраб отанное ее друзьями, – это аналог мировых систем для бронирования теннисных кортов в режиме онлайн.

Сейчас к приложению уже подключились первые теннисные клубы в Украине. Владельцы клубов отмечают, что за последние два месяца благодаря сервису онлайн-бронирования Palms они получили возможность сдавать в аренду корты, которые раньше простаивали в так называемые непопулярные часы.

Отметим, что сервисы онлайн-бронирования широко популярны в странах Европы и Америке. В некоторых странах до 90% бронирований кортов происходит только через онлайн-сервисы.

Разработчики Palms также обещают, что в будущем через их приложение можно будет выбирать для себя тренера по теннису и спарринг-партнера в режиме онлайн.

Игрокам же можно скачать приложение как в Apple Store, так и для Android по ссылке: https://onelink.to/palms