Даяна Ястремская показала приложение для онлайн-бронирования кортов Palms

Это первое приложение в Украине

  • 22.09.2020 07:43
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Даяна Ястремская показала приложение для онлайн-бронирования кортов Palms

В Украине уже два месяца работает первый сервис для онлайн-бронирования кортов Palms. Это приложение для мобильных устройств, позволяющее искать, бронировать и оплачивать корты онлайн в любое время суток.

«Palms – это как Uber или Glovo для теннисистов», – отметила в своей Инстаграм-публикации вторая ракетка Украины Даяна Ястремская.

По словам Даяны Ястремской, приложение, разработанное ее друзьями, – это аналог мировых систем для бронирования теннисных кортов в режиме онлайн.

Сейчас к приложению уже подключились первые теннисные клубы в Украине. Владельцы клубов отмечают, что за последние два месяца благодаря сервису онлайн-бронирования Palms они получили возможность сдавать в аренду корты, которые раньше простаивали в так называемые непопулярные часы. 

Отметим, что сервисы онлайн-бронирования широко популярны в странах Европы и Америке. В некоторых странах до 90% бронирований кортов происходит только через онлайн-сервисы.

Разработчики Palms также обещают, что в будущем через их приложение можно будет выбирать для себя тренера по теннису и спарринг-партнера в режиме онлайн.

Игрокам же можно скачать приложение как в Apple Store, так и для Android по ссылке: https://onelink.to/palms

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Виталий Петровский, Sport.ua

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