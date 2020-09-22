Риека арендовала форварда загребского «Динамо»

Хорватская «Риека», которая является соперником «Колоса» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы, арендовала у загребского «Динамо» форварда Сандро Куленовича. 20-летний футболист арендован до конца сезона с возможностью выкупа контракта или продления аренды.
Куленович является воспитанником загребского «Динамо». В 2016 году перешел в польскую «Легию», играми за которую привлек внимание скаутов «Ювентуса». На правах аренды выступал за молодежный состав туринцев в 2017-2018 годах.
«Считаю, что Риека - правильный выбор для меня. Тренировки с такими игроками, как Марио Манджукич, действительно потрясающие. У меня была возможность многому научиться», - сказал Куленович.
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