Риека арендовала форварда загребского «Динамо»

Хорватский клуб арендовал Сандро Куленовича

  • 22.09.2020 03:42
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Риека арендовала форварда загребского «Динамо»
© ФК Риека. Сандро Куленович

Хорватская «Риека», которая является соперником «Колоса» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы, арендовала у загребского «Динамо» форварда Сандро Куленовича. 20-летний футболист арендован до конца сезона с возможностью выкупа контракта или продления аренды.

Куленович является воспитанником загребского «Динамо». В 2016 году перешел в польскую «Легию», играми за которую привлек внимание скаутов «Ювентуса». На правах аренды выступал за молодежный состав туринцев в 2017-2018 годах.

«Считаю, что Риека - правильный выбор для меня. Тренировки с такими игроками, как Марио Манджукич, действительно потрясающие. У меня была возможность многому научиться», - сказал Куленович.

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