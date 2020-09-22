Тренер ПАОКа: «У нас сильный коллектив, уверенно идущий к большой цели»

Главный тренер греческого «ПАОКа» Абел Феррейра поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Краснодара».

«Мы хорошо подготовились к матчу, учли все сильные и слабые стороны «Краснодара». Мы уверены в себе и надеемся показать отличный результат. Для нашего клуба участие в Лиге чемпионов - мечта, к которой мы долго шли. Для нас честь участвовать в каждом раунде Лиги чемпионов, но мы верим, что можем пройти еще дальше. У нашего соперника очень хороший подбор футболистов - как опытных, так и молодых. Но у нас тоже сильный, подготовленный коллектив, который уверенно идет к большой цели».