ВИДЕО. Женская сборная Украины провела тренировку на Оболонь-Арене

Во вторник, 22-го сентября, женская сборная Украины проведет поединок против Греции в рамках отборочного турнира Евро-2022.
Накануне ответственной встречи подопечные Натальи Зинченко провели тренировку на киевском стадионе «Оболонь-Арена», где и состоится игра.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина – Греция, за которой можно следить здесь.
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Источник — YouTube
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