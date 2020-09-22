ВИДЕО. Женская сборная Украины провела тренировку на Оболонь-Арене

Во вторник, 22-го сентября, женская сборная Украины проведет поединок против Греции в рамках отборочного турнира Евро-2022.

Накануне ответственной встречи подопечные Натальи Зинченко провели тренировку на киевском стадионе «Оболонь-Арена», где и состоится игра.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Украина – Греция, за которой можно следить здесь.